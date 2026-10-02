В Астане открылся IV Международный театральный фестиваль «TEATR ALL», посвященный 75-летию народной артистки Казахстана, актрисы театра и кино Меруерт Утекешевой.

В ходе церемонии открытия было зачитано приветствие министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева. В нем отмечена значимая роль Меруерт Утекешевой в развитии национальной культуры и ее многолетний вклад в казахское театральное искусство.

В рамках вечера Меруерт Утекешева поделилась воспоминаниями о своем творческом пути, наставниках и более чем 50-летней работе в театре имени Мухтара Ауэзова.

Одним из центральных событий вечера стал показ этно-фольклорного мюзикла Габита Мусрепова и Евгения Брусиловского «Кыз Жибек».

Зрителям также представили выставку «Символ красоты и высокого искусства», подготовленную из фондов музея Национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова.

IV Международный театральный фестиваль «TEATR ALL» продлится до 7 октября. В нем принимают участие театральные коллективы из Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, а также ведущие театры Астаны и регионов Казахстана.

Фестиваль направлен на развитие театрального искусства, укрепление профессиональных связей, обмен творческим опытом и расширение международного культурного сотрудничества.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК