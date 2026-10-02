Стартовал прием заявок на медиапроект «Sarapshy»

Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК объявляет открытый конкурсный отбор участников обучающего медиапроекта «Sarapshy».

Проект направлен на усиление медийного присутствия экспертов и повышение их публичной узнаваемости. Участники получат инструменты для уверенной работы со СМИ, выступлений перед камерой, участия в публичных дискуссиях и продвижения своей экспертной позиции в информационном пространстве.

Курс будет посвящен актуальным вопросам культуры, общественного поведения и этики.

В программу войдут практические занятия по работе со СМИ и камерой, подготовке интервью и экспертных комментариев, публичным выступлениям и продвижению экспертного контента в социальных сетях.

Лекторами и менторами проекта выступят опытные журналисты и медиатренеры.

Требования к участникам:

– компетенция в одной из областей: поведенческая психология (бихевиористика), социология, общая этика, этика технологий (Digital Ethics), антропология, этнология, культурология, урбанистика;

– возраст до 40 лет;

– высшее образование;

– стаж работы не менее пяти лет в аналитических центрах, организациях высшего образования, на государственной службе, в подведомственных организациях центральных государственных органов, гражданском секторе;

– приоритет предусмотрен для кандидатов со степенью магистра, PhD, иной ученой степенью или ученым званием.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по ссылке: https://sarapshy.kipd.kz/.

По итогам конкурса будут отобраны 25 участников.

Прием заявок: со 2 по 11 октября 2026 года.

Образовательная часть программы пройдет с 31 октября по 14 ноября 2026 года по субботам. Присутствие на всех практических занятиях строго обязательно. Время обучения – с 9:30 до 16:00.

Контакты для справок:

8-700-027-27-87 — Сегизбаева Бану Сегизбаевна, b.segizbayeva@kipd.kz;

8 (7172) 47-22-99 — Али Салтанат Файзуллақызы, s.ali@kipd.kz.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК