Стартовал прием заявок на медиапроект «Sarapshy»
Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК объявляет открытый конкурсный отбор участников обучающего медиапроекта «Sarapshy».
Проект направлен на усиление медийного присутствия экспертов и повышение их публичной узнаваемости. Участники получат инструменты для уверенной работы со СМИ, выступлений перед камерой, участия в публичных дискуссиях и продвижения своей экспертной позиции в информационном пространстве.
Курс будет посвящен актуальным вопросам культуры, общественного поведения и этики.
В программу войдут практические занятия по работе со СМИ и камерой, подготовке интервью и экспертных комментариев, публичным выступлениям и продвижению экспертного контента в социальных сетях.
Лекторами и менторами проекта выступят опытные журналисты и медиатренеры.
Требования к участникам:
– компетенция в одной из областей: поведенческая психология (бихевиористика), социология, общая этика, этика технологий (Digital Ethics), антропология, этнология, культурология, урбанистика;
– возраст до 40 лет;
– высшее образование;
– стаж работы не менее пяти лет в аналитических центрах, организациях высшего образования, на государственной службе, в подведомственных организациях центральных государственных органов, гражданском секторе;
– приоритет предусмотрен для кандидатов со степенью магистра, PhD, иной ученой степенью или ученым званием.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по ссылке: https://sarapshy.kipd.kz/.
По итогам конкурса будут отобраны 25 участников.
Прием заявок: со 2 по 11 октября 2026 года.
Образовательная часть программы пройдет с 31 октября по 14 ноября 2026 года по субботам. Присутствие на всех практических занятиях строго обязательно. Время обучения – с 9:30 до 16:00.
Контакты для справок:
8-700-027-27-87 — Сегизбаева Бану Сегизбаевна, b.segizbayeva@kipd.kz;
8 (7172) 47-22-99 — Али Салтанат Файзуллақызы, s.ali@kipd.kz.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК