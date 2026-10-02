В Алматы обсудили внедрение ИИ в библиотечную сферу

В Национальной библиотеке Республики Казахстан прошел двухдневный семинар-тренинг «Библиотека в эпоху искусственного интеллекта: цифровая трансформация и новые возможности».

Мероприятие организовано в рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации».

Участники обсудили применение искусственного интеллекта в библиотечной сфере, цифровизацию библиотечных фондов, развитие электронных библиотек и современных цифровых сервисов, изучение международного опыта, внедрение современных стандартов и использование электронных баз данных. Отдельное внимание уделили вопросам авторского права и сохранения ценного наследия.

Также участникам были представлены цифровые решения. Среди них платформа LABA с библиотечной статистикой и аналитикой, DILIGEN для преобразования библиотечных данных в контент, система LibRAG, а также чат-бот NurAI, работающий на казахском, русском и английском языках.

Эксперты обменялись опытом создания цифровых платформ для работы с рукописями, внедрения интеллектуальных сервисов, цифровизации и сохранения библиотечных фондов.

В целом, семинар объединил более 1500 специалистов из 20 регионов страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК