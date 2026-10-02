«Салтанат» выступил на международном фестивале в Пекине

Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» представил Казахстан на 4-м Международном фестивале искусств каналов в Пекине (Beijing International Canal Arts Fest), который прошел 24–27 сентября в районе Тунчжоу.

В этом году фестиваль объединил представителей 13 стран мира. На одной сцене выступили музыканты и танцоры из Норвегии, Новой Зеландии, Таиланда, Франции, Германии, Румынии, США и других стран. Всего в программе приняли участие 14 исполнительских коллективов и около 70 китайских и зарубежных артистов.

Казахстан впервые был представлен на фестивале ансамблем «Салтанат». Коллектив подготовил 12 хореографических номеров, в которых через музыку и танец представил самобытность казахской культуры и традиции кочевой цивилизации.

Участие ансамбля «Салтанат» стало возможностью представить казахстанское хореографическое искусство на международной сцене и способствовало развитию культурного взаимодействия между Казахстаном и Китаем.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК