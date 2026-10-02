В Туркестанской области прошла акция «Түркістан – қамқорлық мекені»

В Туркестанской области в рамках проекта «Инклюзивное общество» прошла акция «Түркістан – қамқорлық мекені».

Представители «Ел жастары» оказали помощь нуждающейся семье. Молодые активисты провели уборку двора, выполнили хозяйственные работы и помогли в решении бытовых вопросов.

Акция направлена на развитие культуры взаимопомощи и социальной ответственности среди молодежи. Инициатива объединила представителей общественных организаций и молодых активистов вокруг адресной поддержки тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Отметим, мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей и стало продолжением инициатив, направленных на поддержку старшего поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК