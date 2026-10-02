В Казахстане развивают применение поведенческой науки в государственной политике

Министерство культуры и информации РК, Казахстанский институт общественного развития и Представительство ЮНИСЕФ в Казахстане совместно провели тренинг «Поведенческая наука для разработки эффективной государственной политики и программ».

В тренинге приняли участие эксперты КИОР, представители государственных органов, а также специалисты профильных организаций в сфере семейной и молодежной политики, профилактики правонарушений и общественного здравоохранения.

Программа тренинга была сосредоточена на освоении прикладных инструментов поведенческой науки для работы с актуальными социальными кейсами, включая вопросы обеспечения безопасности детей в цифровой среде, профилактики бытового насилия в отношении женщин в сельской местности, а также совершенствования механизмов исполнения алиментных обязательств.

Участники изучили методологию точной идентификации поведенческих проблем, выявления структурных барьеров и анализа причин принятия решений целевыми группами.

По итогам тренинга стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества. В частности, рассматривается возможность создания экспертной группы из числа сотрудников КИОР для системного внедрения поведенческих подходов в разработку национальных проектов и аналитическое сопровождение государственной политики, в том числе на региональном уровне.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК