«Астана Балет» представил вечер современной хореографии

На сцене театра «Астана Балет» состоялся вечер современной хореографии, объединивший три знаковые постановки – «Love Fear Loss», «Падшие ангелы» и «Bolero X».

Вечер открыл балет «Love Fear Loss» бразильского хореографа Рикардо Амаранте. Постановка вдохновлена судьбой и творчеством легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Через язык хореографии автор исследует различные грани человеческих отношений – любовь, страх, утрату и внутренние переживания.

Музыкальную основу постановки составили произведения из репертуара Эдит Пиаф в фортепианном исполнении концертмейстера театра Куралай Канапиной.

Второй частью программы стал одноактный балет «Падшие ангелы» – одна из наиболее известных постановок выдающегося чешского хореографа Иржи Килиана. В театре «Астана Балет» постановку осуществил Стефан Жеромски.

Художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов отметил:

«Искусство Килиана абсолютно интернационально и глубоко современно. Его работы отличаются необыкновенной музыкальностью, монохромной эстетикой и высоким уровнем исполнительского мастерства. Артистки театра «Астана Балет» в совершенстве овладели особым «килиановским стилем» – пластическим языком, который значительно выходит за рамки привычной классической хореографии и открывает перед исполнителями новые выразительные возможности».

Особую роль в спектакле занимает музыка американского композитора Стивена Райха – «Drumming Part 1».

Финальной постановкой вечера стал «Bolero X», в котором знаменитое произведение Мориса Равеля «Болеро» получило новое пластическое прочтение в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет». За дирижерским пультом выступил главный дирижер театра Арман Уразгалиев.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК