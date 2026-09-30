Очередное занятие правовой учебы проведено в аппарате акима Костанайской области и областного маслихата.

Спикер - К.Сюндиков, уполномоченный по этике Костанайской области. Цель занятия - повышение компетенций служащих, ознакомление с новеллами законодательства о государственной службе, профилактика этических проступков и административных правонарушений.

В центре внимания внедрение ценностей на государственной службе, принципов «Адал азамат», «Таза Казахстан» и «Закон и Порядок».

В соответствии с новым законодательством на государственной службе вводятся такие понятия, как цифровая этичность и безупречная репутация.

Спикер проинформировал о выступлениях Главы государства посвященных теме общественной этике и основополагающих принципах деятельности Республики Казахстан. Новая Конституция закрепила равный доступ граждан страны к государственной службе.

К.Сюндиков также обратил внимание слушателей на содержание последней статьи председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Д. Жазыкбая «Результат важнее процесса» в газете «Казахстанская правда». В стране продолжает развиваться сервисная модель госслужбы, в основу которой положен принцип «Люди прежде всего».

Спикер отметил важность соблюдения этических стандартов при коммуникациях с населением, услугополучателями и предупреждение конфликтов.