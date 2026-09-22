Отопительный сезон должен пройти стабильно, без аварий и перебоев

Под председательством акима Костанайской области Кумара Аксакалова состоялось заседание акимата региона, посвящённое подготовке области к отопительному сезону. С докладами выступили руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области, а также акимы городов Костаная, Рудного, Аркалыка, Лисаковска и Житикаринского района.

Глава государства неоднократно отмечал, что отопительный сезон является одним из актуальных вопросов, уделяя особое внимание модернизации энергетического и коммунального секторов, а также обеспечению населения бесперебойным теплоснабжением.

«С 1 октября в области начинается отопительный сезон. На предыдущем совещании я поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября. На сегодняшний день полностью подготовлены все 118 источников теплоснабжения, в том числе 4 теплоэлектроцентрали и 114 котельных, а также 698 автономных систем отопления. Обеспечена готовность всех многоквартирных жилых домов и социальных объектов. Завершены работы по ремонту 30,7 километра тепловых сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения», – отметил глава региона.

На сегодняшний день городскими и районными акиматами заготовлено около 384,1 тыс. тонн угля, что составляет 94,3% от плана. В городах Костанай, Лисаковск и Аркалык реализуются 8 крупных проектов по реконструкции тепловых сетей. На 2026 год планировалось обновить 14,7 километра сетей. Этот объём выполнен в полном объёме. В результате проведённых работ уровень износа тепловых сетей снизился до 42,8%.

«В прошлом отопительном сезоне нам удалось значительно сократить количество аварий – с 254 до 134 случаев. Также снизилось количество обращений жителей с 96 до 20. Наша задача на предстоящий сезон – обеспечить его стабильное прохождение, без аварий и перебоев», – сказал Кумар Аксакалов.