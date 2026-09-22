21 сентября т.г. под председательством акима Костанайской области Кумара Аксакалова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и Порядок» при акимате области.

На заседании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам восьми месяцев количество зарегистрированных ДТП в области снизилось на 3,4% — с 854 до 825. Число раненых сократилось на 6,4% — с 1 184 до 1 108 человек, погибших — на 4%, с 50 до 48.

Положительный результат показало также размещение предупреждений в 2ГИС: на 12 обозначенных аварийно-опасных участках количество ДТП за семь месяцев снизилось на 37% — с 27 до 17.

Акимам городов и районов совместно с полицией поручено проанализировать причины роста аварийности на отдельных территориях, определить наиболее опасные участки, оценить безопасность расположения пешеходных переходов, рассмотреть оснащение автобусов и автомобилей экстренных служб системами контроля скорости и принять конкретные меры по повышению безопасности дорожного движения.

По второму вопросу отмечено, что за восемь месяцев количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 18,3%.

Вместе с тем поручено усилить медицинское сопровождение граждан, повторно помещаемых в центры временной адаптации и детоксикации, а также принять меры по укомплектованию районов врачами-психиатрами и наркологами.

Особое внимание поручено уделить торговым объектам, повторно нарушающим правила продажи алкогольной продукции, с принятием предусмотренных законом мер.