В ближайшие дни в Костанае откроется экопарк

В конце сентября вблизи города Костаная начнет функционировать экопарк площадью 43,8 гектара. Проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства по созданию экопарков на территориях, прилегающих к крупным городам и областным центрам.

Сегодня аким Костанайской области Кумар Аксакалов, принявший участие в субботнике в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», рассказал о проводимой в регионе работе по обеспечению чистоты, благоустройству территорий, созданию зон отдыха, детских площадок и спортивных объектов.

С 2024 года по инициативе Главы государства в нашей стране реализуется республиканская экологическая программа «Таза Қазақстан». Она направлена на формирование экологической культуры в обществе и продвижение принципов бережного отношения к природе.

В 2024–2025 годах в рамках реализации программы в области благоустроено более 400 общественных пространств, установлено свыше 250 детских и спортивных площадок. Ликвидировано около 600 несанкционированных свалок, снесено более 1250 ветхих и заброшенных зданий. Высажено более 277 тысяч деревьев и саженцев.

«В том же году я дал поручение обустраивать мини-парки и мини-скверы на любых свободных территориях. Сегодня в нашей области приводятся в порядок старые парковые зоны, создаются новые парки и аллеи, современные общественные пространства», – отметил глава региона.

В областном центре с каждым годом увеличивается количество новых общественных пространств, предназначенных для отдыха и комфортного времяпрепровождения жителей. В ближайшее время такие места появятся также в микрорайонах Береке и Юбилейный.

«Во время прогулок в выходные дни я вижу, что жители разных возрастов с интересом посещают новые места отдыха», – отметил аким области.

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства по созданию экопарков на территориях, прилегающих к крупным городам и областным центрам, в регионе ведется работа по созданию двух парковых зон. Одна из них – триатлон-парк в Костанае. Вторая – экопарк площадью 43,8 гектара, создаваемый на территории лесного фонда за пределами города.

Это будет современное пространство для отдыха, развлечений и активного досуга, место, где жители смогут проводить время всей семьей, отдыхать, заниматься спортом и наслаждаться природой.

Здесь будут обустроены беговые и велосипедные дорожки, футбольное и волейбольное поля, установлены лавочки, беседки и детские площадки. Кроме того, предусмотрена парковка на 300 автомобилей и подземный пешеходный переход к строящемуся жилому микрорайону «Астана».

На реализацию проекта будет направлено 660 млн тенге.

«Создание экопарков позволит сформировать безопасную и комфортную среду для отдыха жителей, занятий спортом и семейного досуга. Вместе с тем такие проекты способствуют формированию экологической культуры и укреплению принципов бережного отношения к окружающей среде», – отметил аким Костанайской области.

В целом в течение года в регионе системно ведется работа по благоустройству общественных пространств, обновлению дворов, очистке территорий всех населенных пунктов, приведению полигонов твердых бытовых отходов в соответствие с установленными требованиями и ликвидации стихийных свалок.

Основные показатели текущего года:

ремонт более 70 многоквартирных жилых домов;

установка 97 детских площадок;

снос более 520 ветхих и аварийных жилых домов.

В текущем году в населенных пунктах области планируется высадить 77,3 тысячи саженцев. Около 60 тысяч из них уже высажено.

В эту работу активно вовлечены дети и молодежь, волонтеры и местные предприниматели. Их участие в экологических и благоустроительных мероприятиях вносит значимый вклад в формирование культуры чистоты и бережного отношения к окружающей среде.