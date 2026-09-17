Празднование 80-летия поэта началось ранней весной в Торгае с конкурса молодых талантов. Большой юбилейный цикл продолжился в областном центре масштабным литературно-музыкальным вечером «Іңкәр дүние». Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил специальное поздравление по случаю знаменательной даты. Письмо Президента перед гостями и участниками мероприятия зачитал советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев. Это, безусловно, является ярким свидетельством высокого уважения к казахской литературе, культуре и искусству слова.

«Кеңшілік Мырзабек – талантливая личность, пришедшая в казахскую поэзию с особым, неповторимым почерком и внесшая значительный вклад в развитие отечественной литературы. В его проникновенных стихах мастерски раскрыты любовь к родной земле, ответственность за судьбу страны и глубокие грани человеческой души. Гражданский голос и художественные поиски поэта расширили горизонты национального искусства слова. Содержательное наследие Кеңшіліка Мырзабека – ценное достояние духовной культуры нашего народа. Сбор и всестороннее изучение произведений поэта – наш общий долг. Уверен, что имя мастера слова навсегда сохранится в памяти народа, а его выдающиеся произведения будут жить вместе с ним», – говорится в направленном Президентом письме.

На вечере аким Костанайской области Кумар Аксакалов передал свои поздравления и отметил, что поэт сформировал собственный неповторимый почерк в казахской литературе, а его творческий путь был наполнен постоянным поиском.

Глава региона подчеркнул, что работа по развитию духовной сферы, популяризации литературного наследия и широкому продвижению труда писателей и поэтов последовательно продолжается. Также он выразил искреннюю благодарность Главе государства за внимание к этому духовному мероприятию и почётным гостям, специально прибывшим на юбилейный вечер.

«Тобол-Торгайская земля подарила немало талантливых личностей. Кеңшілік Агитаевич – человек большого дарования, оставивший после себя поэтическое наследие, которое с любовью читают его читатели. В мире поэзии он глубоко воспевал родную землю, историю страны и человеческую душу. Наш земляк внёс большой вклад и в развитие журналистики. Его переводческие работы придали новый импульс отечественной литературе. Несомненно, масштаб поэта Кеңшилика, который словом создавал живописные картины, принадлежит всему казахскому народу. Его стихи и жизненный пример будут передаваться из поколения в поколение и останутся духовным наследием», – сказал аким области.

В содержательном мероприятии приняли участие приехавшие специально из Алматы и Астаны друзья и коллеги поэта, хорошо знавшие его при жизни. Среди почётных гостей – известный поэт, лауреат Государственной премии имени Абая Ғалым Жайлыбай, писатель Нургали Ораз, главный редактор журнала «Мұқағали» Дуйсен Маглумов, поэт Кадирбек Куныпияулы и другие известные представители отечественной литературы и культуры.

Потомки поэта также выразили искреннюю благодарность руководству региона за организацию столь значимого и содержательного мероприятия.

Мудрая народная поговорка «Смотря на отца, растёт сын» в полной мере подтверждается судьбой потомков Кеңшилика Агитаевича. Яркое тому свидетельство – его сын, известный литературный критик, член Союза писателей Казахстана, лауреат международной премии «Алаш», автор нескольких книг, кавалер ордена «Құрмет» Амангельды Кеңшілікұлы, продолжающий дело своего выдающегося отца.

Его поэзия – это поэзия, опирающаяся не на лозунги, а на духовное ядро нации, черпающая силу не во внешних влияниях, а во внутренней энергии. С течением времени его творчество не теряет своей самобытности, а, напротив, всё ярче раскрывается как художественное явление, отражающее естественную природу национального искусства слова.

Известный писатель Ғалым Жайлыбай подробно и увлечённо рассказал о Кеңшилике, поделился интересными воспоминаниями о нём и прочитал его стихи.

«Поэты и писатели, родившиеся на священной земле Торгая, – великие личности казахской литературы. На 60- и 70-летних юбилеях Кеңшіліка я выступал с большими докладами. Мы, его младшие коллеги, шедшие за ним, учились в этой литературной школе и воспитывались на его творчестве. Кеңшілік – поэт нации. Большой поэт. Он достиг такой высоты, прожив всего около 45 лет. Когда читаешь любое его стихотворение, испытываешь удивительное чувство, словно душа находит покой. В детстве мы знали наизусть многие его стихи. Он оставил после себя такие большие поэмы, как «Иманжүсіп», «Коянды жәрмеңкесі», «Біржан сал», «Сарытерек сағынышы». Поэтому, я считаю, великого поэта нужно как можно чаще вспоминать. Мы были бы очень рады, если бы в будущем в Костанае появилась улица имени Кеңшилика или его имя было присвоено одной из школ. Я особенно рад, что сегодня принимаю участие в этом вечере», – сказал поэт Ғалым Жайлыбай.

Друг пожизни, современник и соратник по творчеству, известный поэт и учёный-ыбыраевед Серикбай Оспанулы также поделился с собравшимися интересными, в том числе малоизвестными воспоминаниями о Кеңшилике и прочитал его стихи.

Перед собравшимися выступил сын выдающегося поэта, литературный критик Амангельды Кеңшілікұлы. Он выразил благодарность руководству страны и региона за внимание к наследию его отца.

«В этом году 80-летие моего отца проходит на высоком уровне. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность нашему Президенту. Касым-Жомарт Кемелевич направлял свои поздравления по случаю 50-, 60- и 70-летних юбилеев моего отца. Я признателен ему и за то, что сегодня он вновь проявил большое внимание. Сейчас проводится огромная работа по развитию Торгайского края. То, что 80-летний юбилей моего отца совпал с такими благими преобразованиями, я воспринимаю как добрый знак. Огромная благодарность и акиму области Кумару Иргибаевичу. Его вклад в развитие Торгая и Аркалыка особенно значителен. В этом году мы действительно едва не превратились в птиц и не взлетели в небо, ведь открылся аэропорт Аркалыка. Радует глаз и наполняет душу то, что происходят такие добрые дела. Склоняю голову перед всеми, кто собрался сегодня на этот вечер», – с волнением сказал Амангельды Кеңшілікұлы.

«Жизнь поэзии измеряется её читателем. Наследие поэта и сегодня продолжает жить, обращаясь к будущему. На вечере звучали пламенные стихи талантливого поэта. Актёры Костанайского областного казахского драматического театра имени И. Омарова, победители и призёры конкурса «Кеңшілік оқулары», прошедшего в этом году среди школьников Торгая, а также учащиеся костанайской школы №27 имени Абая представили зрителям лучшие произведения поэта. Молодое поколение, которому предстоит продолжить его бессмертное наследие, проникновенно читало прекрасные стихи мастера слова, трогая сердца слушателей.

Прозвучали песни «Ғашықтық – азап» и «Телефоннан тіл қатшы маған», написанные на стихи поэта. А поскольку вечер проходил на берегу Тобыла, в исполнении участников прозвучала и знаменитая песня выдающегося композитора Абилахата Еспаева «Толқиды Тобыл», написанная на слова друга поэта Серика Турғынбекулы.

Кеңшілік Агитаевич Мырзабек родился в 1946 году в селе Ақшығанақ Джангельдинского района. За свои 42 года жизни литератор оставил после себя богатое творческое наследие. Широкую известность получили его поэтические сборники «Іңкәр дүние», «Дүбірлі дәурен», «Сәруар», «Балалық шақ балладалары», «Дәуір – дастан», «Бір мысқал». За сборник «Балалық шақ балладалары» поэт в 1987 году стал лауреатом премии имени Ильяса Жансугурова.