Костанайская область – в тройке лидеров республики по количеству введённых в эксплуатацию железнодорожных вокзалов

В Костанае завершена реконструкция железнодорожного вокзала, который после более чем 50 лет эксплуатации получил современный облик и обновлённую инфраструктуру. Сегодня состоялось торжественное открытие обновлённого вокзального комплекса.

«Костанайская область полностью выполнила поручение Главы Государства по масштабной модернизации железнодорожных вокзалов по всей стране. С начала года в области после капитального ремонта возобновили работу вокзалы на станциях Аманкарагай, Кушмурун, Железорудная, Аркалык и Тобол, а завершающим аккордом стала модернизация главного железнодорожного вокзала в Костанае», – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Железнодорожный вокзал Костаная является одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры города. Среднесуточный пассажиропоток увеличился с 1,2 тыс. до 2 тыс. человек и обеспечивает железнодорожное сообщение Костаная с внутренними районами нашей области, а также с северными, центральными, южными и западными направлениями республики.

История железнодорожного сообщения Костаная насчитывает более ста лет. Действующее трёхэтажное здание вокзала было построено в 1974 году.

Сегодня, спустя более пяти десятилетий, вокзал полностью обновлён с учётом современных требований к безопасности, комфорту и доступности пассажирской инфраструктуры.

В ходе реконструкции площадь здания увеличена

с 7,3 тыс м2 почти до 8,5 м2 – более чем на 1 100 м2. В рамках проекта полностью модернизированы инженерные системы, установлены современные пассажирские эскалаторы и лифты.

Как отметил вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов, Костанайская область вошла в тройку лидеров республики по количеству завершённых и введённых в эксплуатацию железнодорожных вокзалов.

«Наряду с этим строятся новые железнодорожные линии, увеличивается пропускная способность сети, обновляется пассажирский подвижной состав и внедряются современные цифровые технологии. Все эти проекты направлены на то, чтобы железнодорожный транспорт становился еще более безопасным, комфортным и доступным для граждан», – сказал Ж. Тайжанов.

Отдельное внимание уделено благоустройству территории, прилегающей к вокзалу. За счёт средств областного бюджета проведены ремонт и благоустройство привокзальной площади. При проведении работ использованы современные строительные материалы, технологии и оборудование, значительная часть которых произведена в Казахстане.

Таким образом, полностью обновлённый вокзальный комплекс (вокзал и привокзальная территория), который станет важной частью современной транспортной инфраструктуры города и области, обеспечивая пассажирам более комфортные, безопасные и доступные условия обслуживания.

Реализация проекта стала результатом совместной работы акимата Костанайской области и АО «НК «Қазақстан темір жолы», а также проектировщиков, строителей и технических специалистов.

Обновлённый вокзал продолжит выполнять роль одного из важнейших транспортных узлов Костаная, обеспечивая комфортное обслуживание пассажиров и сохраняя связь поколений через свою более чем вековую историю.