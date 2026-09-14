В Аулиекольском районе на должном уровне реализуется программа «Таза Қазақстан»

В ходе рабочей поездки в Аулиекольский район аким Костанайской области Кумар Аксакалов ознакомился с ходом работ, проводимых в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан», а также в социальной сфере.

Глава региона встретился с жителями района, представил показатели социально-экономического развития территории и ответил на вопросы населения.

В рамках программы «Таза Қазақстан» в районе проводятся работы по благоустройству, озеленению скверов, ремонту фонтанов, обустройству пешеходных дорожек и установке малых архитектурных форм.

При поддержке местных сельхозтоваропроизводителей снесено 38 аварийных и ветхих домов. Высажено более 4 тыс. саженцев и 26 тыс. цветов. В субботниках приняли участие более 7 тыс. человек. Ликвидирована 31 несанкционированная свалка, вывезено более 3 тыс. тонн мусора.

В рамках мер по развитию предпринимательства ИП «Литуновский В.А.» реализует проект по реконструкции пустующего здания в Аулиеколе под детский развлекательный центр. Стоимость проекта – 200 млн тенге. Будет создано 20 рабочих мест.

В текущем году в районе введено в эксплуатацию 2,6 тыс. кв. метров жилья. В селе Аулиеколь проводится реконструкция длительное время пустовавшего бывшего учебного корпуса под 31-квартирный жилой дом для граждан из социально уязвимых категорий. Кроме того, для данной категории граждан строятся 6 двухквартирных жилых домов.

В этом году площадь посевов в районе составила 253,4 тыс. га. Убрано 200 тыс. га посевных площадей, намолочено 208,3 тыс. тонн зерна. Для сельскохозяйственной отрасли приобретено 42 единицы техники на сумму 2,3 млрд тенге.