В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МАРАФОН «ЧИТАЮЩАЯ НАЦИЯ»

В Казахстане стартовала регистрация на первый республиканский марафон чтения книг «Читающая нация». Проект объединит участников из всех регионов страны и станет одной из крупнейших национальных инициатив по популяризации чтения и развитию культуры книги.

Марафон пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027 года в двух языковых лигах — казахской и русской. Проект включает 7 специализированных направлений:

«Читающая школа» — для учащихся 6–10 классов;

«Читающий колледж» — для студентов колледжей;

«Читающий университет» — для студентов вузов;

«Читающий педагог» — для учителей школ и преподавателей колледжей;

«Читающая династия» — для семейных команд;

«Читающий государственный служащий» — для госслужащих;

«Читающий интеллектуал» — для всех граждан без ограничений по возрасту и роду деятельности.

Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг по своему направлению из специально сформированного фонда в 330 произведений (165 на казахском и 165 на русском языках). В книжные списки вошли произведения отечественных авторов, мировая классика и современные книги. При их формировании также были учтены произведения, вошедшие в перечень «100 книг» по итогам общенационального голосования, а также мировые бестселлеры, включая произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Основной читательский этап начнется в сентябре месяце текущего года, и продлится до марта 2027 года: участники читают книги и публикуют краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле 2027 года состоятся финальное тестирование и интеллектуальные квизы.

Победители и призеры региональных этапов получат денежные премии:

1-е место — 600 000 тенге;

2-е место — 450 000 тенге;

3-е место — 300 000 тенге.

Все финалисты будут отмечены дипломами и электронными сертификатами.

Председатель Общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков отмечает, что главная цель проекта выходит за рамки самого конкурса.

«Сегодня мы открываем регистрацию на первый республиканский марафон «Читающая нация» и тем самым даём старт большому общенациональному движению, которое объединит людей разных возрастов, профессий и интересов вокруг книги.

Я приглашаю всех присоединиться к марафону. Уверен, что вместе мы сможем сделать чтение одной из важных составляющих современной жизни Казахстана и показать, что читающая нация — это сильная, образованная и думающая нация», — сказал Бакытжан Турлыбеков.

Подробные правила участия, регламенты по направлениям и списки книг опубликованы на официальном сайте проекта: www.reading-nation.kz

К реализации республиканского марафона «Читающая нация» присоединились ряд значимых партнеров проекта. Союз писателей Казахстана, Фонд развития креативных индустрий, цифровые платформы KITAP и «Яндекс Книги» будут содействовать развитию культуры чтения, поддержке современных литературных инициатив и созданию новых возможностей для взаимодействия читателей с книгой.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.