Достижения Денисовского района

В ходе рабочей поездки в Денисовский район аким Костанайской области Кумар Аксакалов ознакомился с работами в сферах сельского хозяйства, жилищного строительства, здравоохранения, а также в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

Глава региона встретился с населением района, рассказал о социально-экономическом развитии и ответил на вопросы жителей.

В этом году площадь посевов зерновых и зернобобовых культур в Денисовском районе достигла 233 тыс. га. Убрано 178,1 тыс. га, или 76,2% посевов. Площадь масличных культур увеличилась на 46%. По сравнению с 2023 годом площади кормовых культур выросли в 3 раза – на 8 тыс. га, картофеля и овощей – в 2,7 раза, до 436 га.

В соответствии с поручением Главы государства в агропромышленный комплекс внедряются цифровые технологии и искусственный интеллект. ТОО «Eurasia Farm Innovations» применяет технологии умного земледелия, оперативного анализа почвы и дифференцированного внесения удобрений на площади 11 тыс. га. Для улучшения условий труда построено 7 современных модульных домов общей стоимостью 150 млн тенге.

За последние три года в районе построено и отремонтировано 70 квартир общей площадью 4,7 тыс. кв. м – в пяти многоквартирных и одном двухквартирном доме. В текущем году планируется приобрести еще 27 квартир.

В центре района 21 квартира в новом доме общей площадью 667,5 кв. м будет предоставлена гражданам из социально уязвимых категорий, состоящим на очереди.

В селе Перелески открыта новая врачебная амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. Медицинскую помощь без выезда в районный центр и города смогут получать около 2,4 тыс. жителей.

В рамках акции «Таза Қазақстан» высажено более 2,1 тыс. саженцев и деревьев, вывезено свыше 25 тыс. тонн мусора, благоустроено 43 парка и сквера. Очищено 800 тыс. кв. м территории, снесено 26 ветхих зданий и ликвидировано 32 несанкционированные свалки.