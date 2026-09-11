В Лисаковске молодежь присоединилась к инициативе «Таза Қазақстан»

В Лисаковске в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» состоялся эко-квест «Чистая территория - наша общая забота!». Мероприятие прошло на территории 11-го микрорайона и объединило около 40 молодых жителей города.

Основной целью квеста стало привлечение молодежи к вопросам охраны окружающей среды, формирование экологической культуры и воспитание ответственного отношения к чистоте и благоустройству родного города.

Участники разделились на команды и прошли тематические станции, где отвечали на вопросы об экологии, выполняли задания по правильной сортировке отходов, искали экологические подсказки и демонстрировали свои знания о бережном отношении к природе.

Практическая часть мероприятия была посвящена уборке территории. Молодежь совместно собрала мусор и привела в порядок закрепленные участки. Таким образом, участники не только получили новые знания, но и внесли конкретный вклад в благоустройство города.

«Инициатива «Таза Қазақстан» показывает, что чистота окружающей среды зависит от каждого из нас. Поэтому для нас важно не просто рассказывать молодежи о необходимости бережного отношения к природе, а создавать возможности для конкретных действий. Сегодня ребята своим участием показали, что готовы брать ответственность за состояние окружающей среды и вносить свой вклад в развитие и благоустройство родного города», - отметила Ділдә Хайрат, руководитель Молодежного ресурсного центра города Лисаковска.

В ходе квеста особое внимание уделялось также вопросам ответственного потребления и правильного обращения с отходами. Игровой формат позволил сделать экологическую тематику более доступной и интересной для молодежи.

По итогам мероприятия были определены наиболее активные команды и участники. Победители и отличившиеся участники получили денежные сертификаты.

Проведение подобных мероприятий в рамках «Таза Қазақстан» способствует не только улучшению состояния городской территории, но и формированию устойчивых экологических привычек у молодого поколения. Главная идея квеста заключалась в том, что забота о чистоте города начинается с простых ежедневных действий каждого человека.

#ТазаҚазақстан