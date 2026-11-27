Уважаемые участники торжественного собрания, работники и ветераны агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы собрались, чтобы выразить признательность и отдать дань уважения людям, которые ценят труд и добросовестно служат на благо своей страны, внося весомый вклад в развитие сельского хозяйства.

20 ноября в Астане с участием Главы государства состоялся III Форум работников сельского хозяйства. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высоко оценил труд отечественных аграриев и результаты, достигнутые отраслью за последние годы.

Это особенно важно для нашей области, которая является одним из ведущих аграрных регионов страны.

Сезон полевых работ завершён. В текущем году благодаря поддержке Главы государства объём льготного финансирования аграрной отрасли по республике составил 1,2 трлн тенге. На развитие аграрного сектора нашей области было направлено 326,1 млрд тенге. Это на 57% больше, чем годом ранее.

Значительный объём государственной поддержки позволил продолжить системную работу по развитию отрасли. В этом году собрано более 6 млн тонн зерна и 1 млн тонн маслосемян.

Продолжается работа по диверсификации посевных площадей и увеличению доли масличных культур. За последние пять лет объёмы производства масличных культур выросли в 1,5 раза, а зернобобовых — в 3,3 раза.

Главой государства поставлена стратегическая задача по увеличению объёмов переработки сельскохозяйственной продукции. Это позволит повысить рентабельность отрасли и обеспечить более высокую отдачу от вложенных инвестиций.

Сегодня в области перерабатывается порядка 28% производимого зерна и масличных культур, 71% мяса и 87% молока. В дальнейшем эти показатели будут последовательно увеличиваться.

В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты. В городе Лисаковске ведётся строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки 350 тыс. тонн сырья и производства 174 тыс. тонн масла в год. В районе Беимбета Майлина строится комплекс по производству 365 тыс. тонн кормовой муки и 219 тыс. тонн растительного масла. В городе Костанае возводится завод по производству картофеля фри с мощностью переработки 9 тыс. тонн сырья. Кроме того, в следующем году в Костанае планируется запуск макаронной фабрики производственной мощностью 90 тыс. тонн.

Реализация новых проектов позволит укрепить агропромышленный потенциал области, создать современные производства и увеличить экспорт переработанной продукции.

Особое значение сегодня имеет дальнейшее развитие животноводства.

В рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области введены в эксплуатацию 8 товарно-молочных ферм общей мощностью 51 тыс. тонн молока в год. До конца текущего года будут реализованы ещё 4 проекта, а на 2027 год запланировано строительство ещё 4 ферм. Общий объём инвестиций по всем проектам составит 62 млрд тенге. В результате их реализации производство молока увеличится на 93 тыс. тонн в год.

Большие возможности для развития мясного животноводства предусмотрены и в рамках Комплексного плана развития отрасли.

По программам «Игілік» и «Береке» сельскохозяйственные формирования планируют приобрести по импорту 8,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Ещё 10 тыс. голов КРС планируется приобрести по программе «Жайлау», направленной на развитие отгонного животноводства в Торгайском регионе.

Реализуемые государственные программы придают новый импульс развитию агропромышленного комплекса области и других отраслей экономики.

Вместе с тем развитие сельских территорий остаётся важнейшей основой этого роста. За последние четыре года в сельские населённые пункты области на ремонт дорог, развитие инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов и решение других актуальных вопросов направлено 264,5 млрд тенге.

Последовательно увеличивается и объём субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям. В прошлом году на эти цели было выделено 47 млрд тенге, в текущем году — 85 млрд тенге. На следующий год планируется предусмотреть 100 млрд тенге.

За каждым успехом сельскохозяйственного предприятия стоит самоотверженный труд сельских тружеников. Поэтому активное участие руководителей хозяйств в жизни села — это проявление уважения к труду земляков и ответственности перед обществом.

Наша общая задача — эффективно использовать меры государственной поддержки и социальную ответственность бизнеса, создавая достойные условия для жизни сельских жителей. При этом государственная поддержка и вклад местного бизнеса должны быть тесно взаимосвязаны.

В 2026 году сельскохозяйственными формированиями области реализованы социально значимые мероприятия на сумму 4,9 млрд тенге.

Есть немало достойных примеров такой работы. Среди них — ТОО «Алтынсарино» Камыстинского района, ТОО «Каркын» и АО «Заря» Мендыкаринского района, ТОО «Rinna» Костанайского района, ТОО «АГРО-ПАРАСАТ» Сарыкольского района и крестьянское хозяйство «Мирас» Узункольского района.

Эти и другие предприятия активно участвуют в общенациональной программе «Таза Қазақстан».

Каждому из нас необходимо проявлять активность в этом направлении, вносить свой вклад в благоустройство, поддержание чистоты и порядка в наших сёлах.

Все проводимые в стране реформы и реализуемые инициативы имеют одну главную цель: чтобы земледелец видел достойную отдачу от своего труда, животновод имел возможности для развития хозяйства, а молодой специалист мог уверенно строить своё будущее в родном селе.

Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьёмся поставленных целей по дальнейшему развитию аграрной отрасли и сельских территорий.

Уважаемые труженики села!

Ваш самоотверженный труд всегда пользовался и будет пользоваться особым уважением.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и достатка! Пусть ваши поля дают богатый урожай, продукция приумножается, а в каждом доме царят изобилие и благополучие!

С праздником!