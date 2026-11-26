В ходе рабочей поездки в Житикаринский район аким Костанайской области Кумар Аксакалов принял участие в открытии здания бывшей поликлиники, построенного в 1976 году и не использовавшегося на протяжении 27 лет.

Генеральным подрядчиком проекта выступило ТОО «UniСтрой». Авторский надзор осуществляло ТОО «СпецPSY», технический надзор — ТОО «АСКОС+».

Здание состоит из четырёх этажей и подвального помещения. Общая площадь составляет 1 324,2 квадратных метра.

Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 972,8 млн теңге.

Ввод объекта в эксплуатацию стал важным шагом в развитии инфраструктуры региона и повышении качества услуг, предоставляемых населению.

Кроме того, до конца года на базе районной больницы планируется создать межрегиональную многопрофильную больницу. В настоящее время ведётся строительство дополнительного корпуса при хирургическом отделении, где разместят аппараты МРТ и ангиограф.

Глава региона отметил положительную динамику социально-экономического развития Житикаринского района. Объём промышленного производства увеличился на 18%, сельского хозяйства — на 30,1%, привлечение инвестиций — на 25,6%, строительных работ — на 23,2%, ввод жилья в эксплуатацию — на 66,1%.

С начала года сельскохозяйственными предприятиями приобретено 22 единицы специализированной техники.

Продолжается средний ремонт двух участков автомобильных дорог районного значения. После завершения проектов доля районных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится с 56,7% до 77%.

В перспективе также предусмотрен ремонт автомобильной дороги Житикара — Денисовка.

В целях развития спортивной инфраструктуры планируется строительство крытого хоккейного корта. Текущий ремонт проведут в школе №2 имени Мусы Шожанова, также запланирован ремонт Дворца культуры.

В парке Победы ТОО «Комаровское горное предприятие» провело масштабные работы по благоустройству на сумму 670,2 млн тенге.

В целом в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» с начала года в районе вывезено 15 тысяч тонн мусора, высажено 3,5 тысячи саженцев деревьев и 123 тысячи цветочных растений.

Аким области также ознакомился с работой ресторана «Казына» на 300 посадочных мест, расположенного в районном центре. В строительство объекта инвестировано 400 млн тенге. Здесь создано 30 постоянных рабочих мест.

Стоит отметить, что с начала года в сфере предпринимательства района открылись шесть новых объектов торговли и общественного питания.