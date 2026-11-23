Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов во время рабочей поездки в микрорайон «Астана».

За четыре года в области введено в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. Из них 418 многоквартирных и 2 186 индивидуальных жилых домов. В результате около 20 тысяч семей получили собственное жильё.

В своём Послании народу Казахстана Глава государства предложил объявить 2027 год «Годом масштабного общенационального строительства». В регионе уже ведётся значительная работа в этом направлении.

«Строительство жилья — один из важнейших драйверов экономического развития. Если в 2022 году объём строительных работ в области составлял 187 млрд тенге, то в 2025 году этот показатель увеличился в 2,2 раза и достиг 418,1 млрд тенге. В 2022 году было введено в эксплуатацию 449 тысяч квадратных метров жилья, а в текущем году мы планируем ввести 520 тысяч квадратных метров. Жильё строится не только в городах, но и в сельских населённых пунктах. Из 449,3 тысячи квадратных метров введённого жилья 53,5 тысячи квадратных метров приходится на сельскую местность», — отметил глава региона.

За последние пять лет население Костаная увеличилось на 25 тысяч человек. Если на 1 января 2021 года в городе проживало 251,9 тысячи человек, то на начало текущего года численность населения достигла 277,1 тысячи. Ожидается, что в ближайшие три года население города увеличится ещё на 15 тысяч человек.

Налоговые поступления в местный бюджет от строительной отрасли также демонстрируют значительный рост. В 2022 году они составляли 14 млрд тенге, а в 2025 году достигли 36 млрд тенге.

На сегодняшний день в микрорайоне «Астана» построено 23 дома, в которых насчитывается более 1 030 квартир. Ещё 24 жилых дома находятся на стадии строительства. В том числе семь девятиэтажных домов возводятся за счёт частных инвестиций.

По словам главы области, в течение ближайших полутора лет численность жителей микрорайона достигнет 20 тысяч человек.