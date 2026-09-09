Крупные проекты в районе Беимбета Майлина

В ходе рабочей поездки в район Беимбета Майлина аким Костанайской области Кумар Аксакалов ознакомился с рядом важных проектов, встретился с сельхозтоваропроизводителями и проверил ход работ, проводимых в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан». Глава региона также встретился с населением района, рассказал об основных показателях социально-экономического развития и ответил на вопросы жителей.

Глава государства отмечал важность развития логистических мощностей и сухих портов для расширения международной торговли и увеличения транзитного потенциала страны.

В настоящее время в области строятся два международных транспортно-логистических комплекса. Один из них расположен в Костанае, второй – в районе Беимбета Майлина. Это производственно-логистический комплекс «TOBOL CENTER KZ», ориентированный на хранение и переработку зерновых и масличных культур, хранение овощей, а также транспортную логистику.

В рамках проекта будут созданы производство кормовой муки, маслозавод, складские помещения, силосный парк, площадка для контейнеров, сети железнодорожных тупиков, зоны логистического и таможенного контроля.

Сельскохозяйственная отрасль района демонстрирует значительные темпы развития. В ходе осенней уборочной кампании собрано 75,1% зерновых и зернобобовых культур. В рамках программы «Кең Дала» 29 сельхозтоваропроизводителям предоставлены кредиты на сумму 2,1 млрд тенге. В этом году приобретено 59 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 3 млрд тенге.

На территории ТОО «Варваринское» строится газопоршневая электростанция мощностью 40 МВт. Объём инвестиций составляет 14,3 млрд тенге. Будет создано 35 рабочих мест.

Это второй крупный проект предприятия в сфере собственной энергетики. В прошлом году была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 22,6 МВт.

В рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» в районе высажено 1 350 деревьев и кустарников, 9 полигонов твёрдых бытовых отходов приведены в соответствие с санитарными требованиями, ликвидировано 44 стихийные свалки.