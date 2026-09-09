Крестьянское хозяйство Алтынсаринского района получает 45 центнеров урожая с гектара

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов с рабочим визитом посетил Алтынсаринский район. Он встретился с сельхозтоваропроизводителями района, проверил реализацию жилищной программы, а также ход работ, проводимых в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

В этом году в Алтынсаринском районе посевные работы проведены на площади 260,2 тыс. га. Из них собрано 112,7 тыс. га зерновых культур, что составляет 71,9%.

Крестьянское хозяйство «Снегирёв Ю.А.» ежегодно получает высокие урожаи зерновых культур. В этом году на полях, где применялись минеральные удобрения, средняя урожайность составила 45 ц/га. ТОО «Айдала» под руководством Ларисы Стороженко также показало хороший результат, получив в этом году урожайность 30 ц/га.

Глава государства отмечал: «Доступное жильё – это не мечта, а наша обязанность перед гражданами». В прошлом году в Алтынсаринском районе было построено 46 квартир. В этом году планируется построить 32 дома общей площадью 3 840 квадратных метров.

В том числе:

- в селе Обаган – 15 домов, или 30 квартир, общей площадью 1 800 квадратных метров;

- в селе Большая Чураковка – 15 домов, или 30 квартир, общей площадью 1 800 квадратных метров;

- в селе Силантьевка – 2 дома, или 4 квартиры, общей площадью 240 квадратных метров.

В рамках программы «Таза Қазақстан» владелец оздоровительно-развлекательного комплекса «Джайляу» за счёт собственных средств обновил инфраструктуру, уделив особое внимание созданию максимально комфортных условий для отдыхающих. В проект инвестировано 156 млн тенге.

«Таза Қазақстан» – это не только поддержание чистоты и уборка территорий. Самое главное – благоустраивать населённые пункты и создавать комфортные условия для населения», – отметил Кумар Аксакалов.

Глава региона встретился с населением района и рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона. Он ответил на вопросы жителей.