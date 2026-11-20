19 ноября в Павлодаре состоялось пленарное заседание Республиканского форума профсоюзов «Еңбек адамы – Ел бірлігінің тірегі» с участием Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталина и Председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова.

В форуме приняли участие представители отраслевых и территориальных профсоюзов, трудовых коллективов, государственных органов и социальные партнёры.

Главным итогом встречи стала передача в Қазақстан Халық Кеңесі документа «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив», подготовленного на основе предложений работников со всей страны.

✅ САТЫБАЛДЫ ДАУЛЕТАЛИН: ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — ОСНОВА СПРАВЕДЛИВОГО КАЗАХСТАНА

Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин представил ключевые направления инициатив, направленных на повышение качества жизни работников, защиту их прав и укрепление социального партнёрства.

«Сильное государство должно быть надёжной опорой для самого человека труда. Человек, который честно работает, должен иметь возможность достойно жить, обеспечивать семью, растить детей и строить планы на будущее», — подчеркнул он.

Предложения профсоюзов охватывают пять основных направлений:

Справедливая оплата труда и развитие социального партнёрства.

Безопасность труда и социальная защита работников.

Благополучие работающих семей.

Сохранение занятости и профессиональное развитие в условиях цифровизации.

Участие трудовых коллективов в общественной жизни.

Особое внимание уделено повышению минимальной заработной платы, индексации доходов, соблюдению коллективных договоров и защите работников при внедрении искусственного интеллекта.

Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что Федерация профсоюзов представляет интересы около двух миллионов работающих казахстанцев, а взаимодействие с Халық Кеңесі позволит усилить их голос при принятии общенациональных решений.

«Достойный труд — не только вопрос социальной справедливости. Это важнейшее условие развития самой экономики», — отметил Председатель ФПРК.

✅ ЕКАТЕРИНА СМЫШЛЯЕВА: ТЕХНОЛОГИИ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ

Депутат Курултая Екатерина Смышляева выступила по вопросам влияния цифровой экономики и искусственного интеллекта на занятость и трудовые отношения.

Она отметила, что автоматизация производства, развитие платформенной занятости и внедрение новых технологий требуют дополнительных механизмов защиты трудовых прав.

«Каждый новый технологический этап добавляет задачи по защите человека труда. В эпоху искусственного интеллекта на первый план выходят вопросы занятости, прозрачности решений и участия самого человека», — подчеркнула депутат.

Екатерина Смышляева выступила за укрепление социального партнёрства, расширение коллективных переговоров и совместную работу по совершенствованию трудового законодательства.

✅ ДМИТРИЙ ПАВЛЕНКО: ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ ПОТРЕБНОСТЯМ ЭКОНОМИКИ

Член Қазақстан Халық Кеңесі, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко поднял вопросы подготовки квалифицированных специалистов для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов.

На примере автомобильных заводов Костанайской области он отметил положительный опыт взаимодействия колледжей с работодателями, обеспечивающий выпускникам возможности трудоустройства.

Вместе с тем сохраняются проблемы привлечения молодёжи в дорожное строительство, энергетику и другие важные отрасли.

«Работодатель должен не просто ждать готового специалиста, а участвовать в его подготовке», — подчеркнул Дмитрий Павленко.

Он предложил развивать взаимодействие предприятий с организациями технического и профессионального образования, а также прогнозировать потребность в кадрах на три–пять лет вперёд с учётом развития промышленности и реализации инфраструктурных проектов.

✅ ЕРЛАН КОШАНОВ: ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА ТРУДА ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов поддержал представленные профсоюзами инициативы и подчеркнул важность их практической реализации.

«Для нас профсоюзы — это стратегический партнёр в формировании новой общественной повестки страны. Вы представляете интересы огромного числа людей, хорошо знаете ситуацию в организациях и на предприятиях», — отметил он.

Ерлан Кошанов поддержал предложения по совершенствованию трудового законодательства, развитию социального партнёрства, усилению контроля за безопасностью труда, защите работников в условиях цифровизации и расширению жилищных возможностей молодых специалистов.

Особое внимание уделено разработке закона о социальном партнёрстве, совершенствованию механизма определения минимальной заработной платы и повышению эффективности трёхсторонних комиссий.

Председатель Халық Кеңесі заверил, что все 25 инициатив будут рассмотрены совместно с государственными органами и представителями профсоюзов.

✅ «ЕҢБЕК ДАУЫСЫ»: ОТ ИНИЦИАТИВ — К РЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ

По итогам форума Сатыбалды Даулеталин официально передал Ерлану Кошанову документ «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив трудовых коллективов и профсоюзов Казахстана».

Для дальнейшей проработки предложений Ерлан Кошанов выступил с инициативой создания при Қазақстан Халық Кеңесі рабочей группы «Еңбек дауысы» с участием представителей Совета и Федерации профсоюзов.

«Нам нужно превратить каждую инициативу, каждое слово в конкретное решение. Сегодня доверие, оказанное нам, мы все должны оправдать делом», — подчеркнул Ерлан Кошанов.

Форум в Павлодаре стал важным шагом к укреплению взаимодействия государства, профсоюзов и трудовых коллективов, направленного на повышение благополучия человека труда и построение Справедливого Казахстана.

Центр профсоюзных коммуникаций ФПРК