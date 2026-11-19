В городе Костанае открылся крупнейший в Казахстане фитнес-клуб формата «Invictus Go». Объем инвестиций составил 2 миллиарда тенге. Общая площадь объекта – 3 тысячи квадратных метров. Создано 30 новых рабочих мест.

Комплекс полностью оснащен современным профессиональным спортивным оборудованием премиум-класса итальянского бренда Technogym. Здесь созданы все условия для полноценных тренировок. В состав комплекса входят современные тренажерные залы, залы для групповых занятий, зоны функционального тренинга, помещения для отдыха и другие объекты спортивной инфраструктуры. Фитнес-клуб сможет одновременно принимать до 200 посетителей.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он отметил, что развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

«Глава государства в своем Послании этого года отметил, что в стране начнется строительство около 50 объектов образования, спорта и культуры. Это важный шаг, направленный на повышение благосостояния населения и качества жизни. Здоровый образ жизни – залог здоровья будущих поколений. Поэтому развитие массового спорта и создание благоприятных условий для занятий физической культурой являются одними из наших приоритетных задач. В области эта работа ведется системно», – подчеркнул глава региона.

Сеть «Invictus» объединяет более 80 фитнес-клубов в Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане.

Отметим, что открывшийся клуб станет не единственным объектом сети «Invictus Go» в Костанае. В настоящее время в районе Триатлон-парка начато строительство еще одного фитнес-клуба площадью 4 тысячи квадратных метров. Таким образом, в областном центре появятся два крупнейших в стране фитнес-клуба данного формата.

«Это не просто развитие спортивной инфраструктуры города, а важная инициатива, которая создаст дополнительные возможности для активного отдыха жителей, укрепления здоровья и регулярных занятий спортом. Наша главная задача – создавать максимально комфортные условия для занятий спортом и обеспечивать возможности для полезного и содержательного досуга населения. Уверен, что новый фитнес-клуб станет современным спортивно-оздоровительным центром, доступным для жителей и гостей Костаная», – отметил Кумар Аксакалов.

В области ежегодно увеличивается количество новых спортивных объектов. С 2023 года построено более 40 спортивных объектов. Среди них 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, 8 спортивных залов, 6 крытых хоккейных кортов, 3 стадиона, конный манеж, бассейн и другие объекты. Глава региона подчеркнул, что эта работа будет продолжена.

В настоящее время в городе Тобыл строится крупнейший в области Дворец спорта, соответствующий международным стандартам, а также центр настольного тенниса и крытый хоккейный корт. В городе Аркалыке возводятся два физкультурно-оздоровительных комплекса.

Кроме того, в Костанае начато строительство Дворца единоборств и центра инклюзивного спорта и развития.