В мероприятии принял участие глава региона Кумар Аксакалов, который отметил особую значимость этого события для области.

«Как известно, Глава государства поставил задачу укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии. Поэтому модернизация дорожной инфраструктуры имеет особое значение для нашей области. Через регион проходят важные транспортные коридоры, связывающие север и юг, запад и восток страны, а также транзитный маршрут в Российскую Федерацию. В последние годы в области значительно активизировались работы по ремонту автомобильных дорог. Особое внимание уделяется дорогам республиканского значения», — отметил глава региона.

Подтверждением этому стало открытие после ремонта двух участков автомобильной дороги «Астана – Костанай – граница РФ» общей протяжённостью 56,7 км.

Последний раз ремонтные работы на этих участках проводились в 2021 году, а сама дорога была построена в 1980 году.

Стоит отметить, что в целом по области в целях улучшения транспортного сообщения реконструированы тысячи километров дорог по всем основным направлениям, ведущим в Российскую Федерацию, Астану, Северо-Казахстанскую и Актюбинскую области.

Только в текущем году ремонтные работы проведены на пяти участках автомобильных дорог республиканского значения общей протяжённостью 163 км.