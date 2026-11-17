Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов на совещании, состоявшемся в акимате области. На заседании обсудили завершение уборочной кампании в регионе. О проделанной работе доложили руководитель управления сельского хозяйства, акимы Денисовского, Узункольского и Федоровского районов, а также руководители крестьянских хозяйств.

Глава государства в своем Послании в этом году отметил необходимость дальнейшего развития сельского хозяйства. В нашей области завершена уборка зерновых культур, средняя урожайность составила 14,9 центнера с гектара. Собрано 6 млн тонн зерна и 1 млн тонн масличных культур.

За последние пять лет благодаря диверсификации посевных площадей объемы выращивания масличных культур увеличились в 1,5 раза, зернобобовых — в 3,3 раза. Кроме того, собрано 86,5 тыс. тонн картофеля и овощей.

«Общая вместимость овощехранилищ составляет 87 тыс. тонн. В том числе за последние пять лет мощность хранилищ, оснащенных климатическим оборудованием, увеличилась на 31% и достигла 47 тыс. тонн. Современные овощехранилища функционируют в городах Костанай и Рудный, а также в Костанайском и Мендыкаринском районах.

В районе Б. Майлина ТОО Green Terra построило современное овощехранилище мощностью 6 тыс. тонн. В Костанайском районе ведется строительство овощехранилища вместимостью 5,2 тыс. тонн, оснащенного системой климат-контроля», — сообщил глава региона.

В перерабатывающей промышленности реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В частности:

В городе Лисаковске строится завод, рассчитанный на переработку 350 тыс. тонн сырья и производство 174 тыс. тонн масла в год.

В районе Б. Майлина реализуется проект по созданию комплекса мощностью 365 тыс. тонн кормовой муки и 219 тыс. тонн растительного масла.

В городе Костанае строится завод по переработке 9 тыс. тонн сырья и выпуску 2,8 тыс. тонн замороженного картофеля фри в год.

В следующем году в Костанае планируется запуск макаронной фабрики годовой мощностью 90 тыс. тонн.

«Реализация этих проектов позволит укрепить агропромышленный потенциал области, развивать новые производства и наращивать объемы экспорта.

Сегодня Костанайская область занимает первое место в республике по экспорту переработанной продукции агропромышленного комплекса и второе место среди 20 регионов страны по производству продуктов питания. По итогам 2025 года на нашу область приходится 27% экспорта переработанной продукции АПК и 13% производства продуктов питания в стране», — отметил Кумар Аксакалов.