В Костанае открылся самый крупный в стране крытый аквапарк

Глава государства уделяет постоянное внимание формированию комфортной городской среды, развитию современной инфраструктуры и обеспечению качественного досуга граждан.

Сегодня в Костанае открылся крупнейший в стране крытый аквапарк. Выступивший на торжественном мероприятии аким области Кумар Аксакалов отметил, что открытие современного комплекса – это важный шаг в создании возможностей для жителей проводить время интересно и отдыхать вместе с семьями.

Общая площадь аквапарка увеличилась почти в два раза и составляет более 9 тыс. кв. метров, а площадь водной поверхности выросла более чем в три раза и превышает 1 тыс. кв. метров.

Одновременно здесь смогут отдыхать до 500 человек. В аквапарке имеются пять бассейнов, семь водных горок, включая большую горку, детская зона, волновой бассейн, джакузи и фуд-корт.

«В нашем регионе активно развивается спортивная и общественная инфраструктура. За последние три года открыто более 30 спортивных объектов. В Костанае близится к завершению строительство Центра настольного тенниса и многофункционального стадиона в Триатлон-парке. В микрорайоне «Астана» будет построен Дворец спорта, а в микрорайоне «Береке» и в районе Триатлон-парка – два фитнес-центра. Также планируется строительство Дворца единоборств и спортивного комплекса для людей с особыми потребностями», – сказал глава региона.

С 2022 года высажено более 21 тысячи деревьев. Ежегодно высаживается более 1 млн цветов. В прошлом году были открыты пять парков и скверов.

В пригороде создается экопарк. В микрорайоне «Береке» планируется строительство нового парка. Будут построены художественная галерея, новые торгово-развлекательные и гостиничные комплексы.

«Таких мест должно быть больше. Всё это направлено на создание комфортной среды для жителей. Главная цель – создать условия для того, чтобы молодежь оставалась в Костанае, работала здесь, создавала семьи и видела свое будущее именно здесь», – сказал аким Костанайской области.