Уважаемые труженики агропромышленного комплекса и ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности!

Этот день – праздник уважения и признательности людям, которые своим самоотверженным трудом вносят значительный вклад в развитие отрасли. Благодаря вашему труду наши дастарханы наполнены изобилием, а благосостояние и качество жизни населения постоянно повышаются. Для нашей области, являющейся одним из ведущих аграрных и перерабатывающих центров Казахстана, этот праздник имеет особое, стратегическое значение.

Сегодня перед агропромышленным комплексом области стоят масштабные задачи, поставленные Главой государства, – по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2028 году в 2 раза. Благодаря действующим мерам государственной поддержки масштабные планы последовательно воплощаются в жизнь в растениеводстве, животноводстве и сфере глубокой переработки.

В текущем году на развитие аграрной отрасли области направлено 323,4 млрд теңге, с ростом на 56% к уровню прошлого года. Из них 151,1 млрд теңге выделено на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ.

Аграрии области вновь доказали свой высокий профессионализм, вырастив и собрав достойный урожай – более 6 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Это прямой результат системной работы по диверсификации посевных площадей, увеличению объемов внесения минеральных удобрений и качественному обновлению машинно-тракторного парка.

Уверенная динамика сохраняется и в животноводческой отрасли. В рамках республиканского Комплексного плана развития животноводства нашей области по программам «Игілік» и «Береке» выделено 5,1 млрд теңге. Сельхозформирования активно приобретают высокопродуктивные племенные породы животных. Отдельное внимание уделяется южным районам области, где в рамках программы «Жайлау» создаются условия для возрождения и развития отгонного животноводства.

Благодаря льготному финансированию под 2,5% годовых активное развитие получило молочное скотоводство. За последние два года в области введено 7 современных молочно-товарных ферм (МТФ), в текущем году вводится еще 5 проектов, а на 2027 год запланировано открытие 4 МТФ. Выход всех 16 ферм на проектную мощность позволит увеличить производство молока в организованных хозяйствах в 2,1 раза – до 173,3 тыс. тонн в год, полностью обеспечив сырьем имеющиеся и новые молокоперерабатывающие мощности.

Ключевой приоритет региона – переход от поставки сырья к глубокой переработке. За 2025 год в АПК области реализовано 36 проектов на сумму 39,3 млрд теңге. На период 2026–2028 годы сформирована Дорожная карта, включающая 42 инвестиционных проекта на общую сумму 553 млрд теңге.

В строй вступают передовые предприятия, выводящие пищевую и перерабатывающую промышленность региона на новый уровень. Из них – запуск молокоперерабатывающего завода ТОО «Милх» с линейкой из 20 видов сыров и технологического комплекса «Кондитерская столица» АО «Баян Сулу» мощностью 16,6 тыс. тонн продукции в год, завод по переработке бобовых культур ТОО «Кайдзэн» на 170 тыс. тонн готовой продукции в год.

К их числу также относятся производственный комплекс ТОО «Tobol Center Kz», Лисаковский маслоэкстракционный завод и макаронная фабрика ТОО «Кайдзэн».

Планируется запуск перспективного проекта ТОО «Qostanai Grain Industry» по глубокой переработке зерна объемом 415 тыс. тонн в год и уникального проекта с выпуском 57 тыс. тонн экологичного устойчивого авиационного топлива (SAF);

Реализуется проект по строительству овощехранилища ТОО «Халык Агро КСТ» на 5,2 тыс. тонн и производство замороженного картофеля фри ТОО «Казахстанский картофель» на 2,8 тыс. тонн, рыбоводного комплекса ТОО «Костанайский Осётр» на 50 тонн рыбы в год. Подготовлен к реализации проект по созданию птицефабрики ТОО «Eco Broiler Ltd» мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы в год.

Дорогие земляки!

Все эти проекты способствуют укреплению продовольственной независимости, повышению экспортного потенциала региона, созданию постоянных, высокооплачиваемых рабочих мест и повышению качества жизни сельчан.

Дорогие хлеборобы, механизаторы, животноводы, агрономы, переработчики и работники пищевых производств!

Выражаю вам искреннюю благодарность за преданность земле, высокую ответственность и неоценимый вклад в развитие экономики нашей области и всей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, неиссякаемой энергии, благоприятной погоды и новых трудовых побед!

С праздником! С Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности!

С добрыми пожеланиями,

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов