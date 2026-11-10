Костанайская область входит в ТОП-5 регионов по уровню цифрового развития

Об этом сообщил глава региона Кумар Аксакалов на совещании, состоявшемся в акимате области. В ходе встречи были подведены промежуточные итоги работы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, а также обсуждены достигнутые результаты и дальнейшие задачи цифрового развития региона.

С докладами выступили руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Азамат Кашиев, директор Qostanai Hub Дамир Мнайдаров, а также директор по взаимодействию с государственными органами Республиканской ассоциации по искусственному интеллекту Асель Абакова.

Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Кроме того, в Послании 2025 года Президент поставил задачу в течение ближайших трёх лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну.

В регионе количество IT-компаний увеличилось с 318 в 2022 году до 362. Средняя заработная плата специалистов отрасли по сравнению с 2023 годом выросла почти в 1,5 раза и в августе текущего года составила 467 тысяч тенге.

В 2025 году объём безналичных платежей в области достиг 3,1 трлн тенге, увеличившись на 55% по сравнению с 2022 годом. Доля безналичных платежей в общем объёме платежей по области выросла с 74,8% в 2022 году до 84,6% в текущем году.

Если в 2022 году предприятия направили на цифровые технологии более 10 млрд тенге, то в 2025 году этот показатель составил 18,4 млрд тенге. Только за первое полугодие текущего года на эти цели было направлено 9,8 млрд тенге.

«Уровень цифровой грамотности населения вырос с 82,9% в 2023 году до 92,3% в 2025 году. По результатам исследования PISA-2025 наши школьники заняли третье место в республике по показателю решения цифровых задач. Регион вошёл в ТОП-5 областей по уровню цифрового развития. За два года доля крупных и средних предприятий, использующих цифровые технологии, выросла в два раза – с 23,9% в 2023 году до 45,8% в 2025 году. По уровню цифровизации промышленности Костанайская область занимает первое место в Казахстане. Если в 2023 году на предприятиях было всего два промышленных робота, то за три года их количество достигло 150», – отметил глава региона.

В агропромышленном комплексе на молочных фермах внедрены автоматизированные линии и цифровые системы. Следующая задача – расширение применения цифровых решений в растениеводстве, внедрение интеллектуальных систем орошения и использование беспилотных летательных аппаратов.