ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

9 ноября 2026 года в КГУ «Общеобразовательная школа №13 города Рудного» управления образования акимата Костанайской области в рамках реализации общенациональной экологической программы «Таза Қазақстан» среди учащихся 6-х классов прошёл экологический квиз «Экоприключение».

Основная цель мероприятия – формирование у подрастающего поколения ответственного и бережного отношения к окружающей среде, развитие экологического мышления, расширение знаний об охране природы и повышение интереса к вопросам экологической безопасности.

Экологический квиз был организован в формате командного интеллектуально-познавательного состязания и состоял из нескольких тематических этапов. Участники продемонстрировали свои знания в области экологии, ответили на вопросы об охране окружающей среды, проявили смекалку, творческие способности и навыки командной работы.

Особый интерес у школьников вызвало творческое задание по изготовлению экологических изделий из вторичного сырья. Команды представили свои работы и наглядно показали, что каждый может внести вклад в сохранение окружающей среды, дав использованным материалам вторую жизнь.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года обозначил приоритеты развития страны на новом историческом этапе, уделив особое внимание вопросам повышения экологической культуры. В этом контексте формирование бережного отношения к природе и ответственного поведения по отношению к окружающей среде должно стать частью повседневной жизни каждого гражданина. Основы этих ценностей важно закладывать с раннего возраста, начиная со школьной скамьи.

В своём выступлении старшая вожатая школы Айгуль Гайсина отметила: «Сегодня вы показали, что забота об экологии начинается с простых действий: сортировки мусора, экономии воды и электроэнергии, неравнодушного отношения даже к обычной бумажке, лежащей на земле. Программа «Таза Қазақстан» – это не разовая акция, а наш образ жизни. Если каждый из вас начнёт с себя, своего класса и своего двора, наш город и наша страна станут ещё чище и красивее».

Проведённое мероприятие способствовало формированию экологической культуры школьников и повышению их личной ответственности за состояние окружающей среды.

Ведь чистота родного края начинается с каждого из нас – с наших повседневных поступков, привычек и бережного отношения к природе.