Аппаратом акима Костанайской области проведено рабочее совещание с участием руководителей, заместителей областных управлений, специалистов, должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений и представителей Департамента полиции Костанайской области.

Цель – профилактика административных правонарушений, реализация Плана конкретных мер по достижению показателей годовой оценки по продвижению идеологии «Закон и Порядок» на 2026 год, противодействие идеологии деструктивных религиозных течений

Спикерами выступили Сюндиков К.Ж. - уполномоченный по этике аппарата акима Костанайской области, сотрудники Департамента полиции Костанайской области, Бегежанов Е.С. - старший инспектор Управления по координации профилактической работы Департамента полиции Костанайской области, Утин Т.Б. - старший государственный автоинспектор Процесссингового центра, Смагулов Р.М. - старший инспектор отдела административной практики Управления административной полиции, Абдиев С.А. - руководитель отдела Управления по делам религий акимата Костанайской области,.

Модератор Сюндиков К.Ж. отметил что, основная доля правонарушений совершается в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Он обратил внимание участников совещания на необходимость повышения ответственности руководителей государственных учреждений за профилактику административных, уголовных правонарушений, недопущение повторных нарушений.

Представители Департамента полиции проинформировали о принятых мерах по усилению мер контроля и ответственности за административные правонарушения. Проводится оснащение улиц, автодорог автоматическими камерами слежения, дронами, системами скрытого парулирования. На ряде республиканских и областных автодорог введена фиксация «средней скорости» транспортных средств.

Абдиев С.А. проинформировал о противодействию деструктивным религиозным течениям, чья деятельность запрещена в Республике Казахстан.

Участники семинар-совещания получили информационные буклеты «Заң мен Тәртіп», памятки по вопросам религии.