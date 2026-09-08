Алмас Жумағали – серебряный призёр VI Всемирных игр кочевников!

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поздравил нашего земляка Алмаса Жумағали с высоким достижением — серебряной медалью, завоёванной на VI Всемирных играх кочевников в кыргызской борьбе в весовой категории свыше 100 кг.

Алмас Жумағали – известный борец, который вносит свой вклад в развитие национального спорта и неоднократно одерживал победы на ковре. Он несколько раз принимал участие в республиканском турнире «Қазақстан барысы», достойно защищая честь Костанайской области.

«Эта награда на международной арене – результат настойчивости и упорного труда спортсмена, а также поддержки и доверия его тренеров и земляков. Желаю Алмасу больших успехов и новых побед в предстоящих соревнованиях!» – отметил глава региона в своём поздравлении.