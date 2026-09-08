Радостная новость!

На VI Всемирных играх кочевников сборная Казахстана одержала победу в скачке на длинную дистанцию — 300 километров. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов лично поздравил нашего земляка Есена Ахмета, вошедшего в состав команды казахстанских всадников.

«Это соревнование, требующее от всадников нескольких дней невероятной выносливости и настойчивости, стало настоящим испытанием. Спортсмены продемонстрировали высокий результат благодаря своему мастерству и упорству. Эта победа — большое достижение, которое укрепило авторитет нашей страны. Пусть победный путь продолжается, а наш голубой флаг всегда гордо развивается на высоте!» — отметил глава региона в своём поздравлении.

Кумар Аксакалов пожелал всадникам и тренерам крепкого здоровья, больших успехов и новых достижений.