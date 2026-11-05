В КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНИЛИ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

В Костанайской области состоялась серия встреч с представителями общественности, научного и педагогического сообщества, трудовых коллективов, а также работниками правоохранительных органов и промышленных предприятий.

Основной целью мероприятий стало разъяснение положений Послания Президента Республики Казахстан «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері», основных направлений государственной политики и приоритетных задач социально-экономического развития страны и региона.

В рамках программы были сформированы две разъяснительные группы, которые провели встречи с представителями различных сфер региона.

В состав первой разъяснительной группы вошли депутат Курултая Республики Казахстан Е.В. Смышляева, члены Қазақстан Халық Кеңесі Т.Н. Кунадилов и Р.С. Гаджибалаев, вице-министр национальной экономики РК Е.Е. Сагнаев, председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК И.В. Скуб.

Программа началась с диалоговой площадки в формате «Qaz Talks». Открывая встречу, Екатерина Смышляева остановилась на законодательной составляющей предстоящих преобразований. Она отметила значение формирования надёжной правовой основы для реализации стратегических задач государства, совершенствования законодательства и его соответствия современным общественным запросам.

Продолжая встречу, член Қазақстан Халық Кеңесі Т.Н. Кунадилов остановился на вопросах инфраструктурной модернизации и реализации инициативы «Халықтық құрылыс». В своём выступлении отметил необходимость обеспечения прозрачности использования средств Национального фонда, привлечения отечественных производителей и местных подрядных организаций, создания рабочих мест и недопущения необоснованного удорожания строительных проектов.

Далее на базе Департамента полиции прошла встреча с работниками правоохранительных органов. Представители разъяснительной группы представили приоритеты Послания Президента в сфере укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности. В частности, речь шла о дальнейшем развитии подхода «Закон и порядок», совершенствовании профилактической работы и противодействии современным угрозам — интернет-мошенничеству, киберпреступности, наркопреступности и бытовому насилию. Также были затронуты вопросы межведомственного взаимодействия и участия семьи, образовательных учреждений, работодателей и общественности в предупреждении правонарушений, а также социальной защиты сотрудников правоохранительных органов.

Завершила программу первой разъяснительной группы встреча с педагогической общественностью в общеобразовательной школе № 31 города Костаная. Представители группы представили предусмотренные Посланием приоритеты развития сферы образования, обозначив задачи по модернизации школьной инфраструктуры, обеспечению равного доступа к качественному образованию, развитию инклюзивного обучения и созданию безопасной образовательной среды. Отдельно остановились на мерах по снижению административной нагрузки на учителей, сокращению избыточной отчётности и укреплению профессионального статуса педагога.

В состав второй разъяснительной группы вошли члены Қазақстан Халық Кеңесі Е.А. Әбіл, А.С. Лаврентьев, Г.Г. Шиповских и Д.И. Павленко, вице-министр энергетики РК С.С. Жаркешов, председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК А.С. Панбаев.

Первой площадкой стала встреча с представителями научного сообщества Костанайской области на базе Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы. В ходе встречи были разъяснены приоритеты развития науки, укрепления научного потенциала региона и взаимодействия научного сообщества с производственным сектором.

В своём выступлении член Қазақстан Халық Кеңесі Е.А. Әбіл акцентировал внимание на реализации инициативы «Халықтық құрылыс». Он отметил, что масштабная модернизация инфраструктуры должна способствовать развитию отечественного производства, загрузке региональных предприятий и созданию новых рабочих мест. Особо была подчеркнута необходимость направлять средства Национального фонда на развитие внутренней экономики, не допуская финансирования импорта за счёт государственных ресурсов. Также была отмечена важность оценки производственных возможностей регионов, контроля стоимости строительных материалов и предупреждения инфляционных рисков.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Г.Г. Шиповских разъяснил значение развития транспортно-логистического потенциала Казахстана для укрепления экономических позиций страны и расширения её транзитных возможностей. В частности, он рассказал о стратегической роли железнодорожной инфраструктуры, в том числе строительстве новой линии Бақты – Аягөз, ввод которой в эксплуатацию позволит увеличить объём грузоперевозок до 20 млн тонн в год. Также были представлены задачи по расширению железнодорожной сети, модернизации станций и внедрению современных технологий. Отдельно было отмечено, что развитие транспортной отрасли создаёт условия для появления новых рабочих мест и экономического роста регионов.

Следующая встреча прошла с трудовым коллективом АО «Баян Сұлу». Представители второй разъяснительной группы представили работникам приоритеты государственной политики в сфере развития отечественной промышленности, поддержки производственного сектора и укрепления потенциала казахстанских предприятий.

Завершающая встреча состоялась с работниками промышленных предприятий региона на территории завода Allur. Представители второй разъяснительной группы представили приоритеты государственной политики в сфере промышленного развития, модернизации транспортной и энергетической инфраструктуры, а также укрепления производственного потенциала Костанайской области.

Серия встреч была направлена на разъяснение основных положений и приоритетов Послания Президента, а также задач, определяющих дальнейшее развитие различных отраслей экономики и социальной сферы. Представители разъяснительных групп представили жителям региона и трудовым коллективам ключевые ориентиры государственной политики — от законодательного обеспечения реформ и социальной защиты граждан до развития отечественного производства, транспортно-логистической инфраструктуры и системы образования.