5 ноября в Костанае на площадке Жастар сарайы состоялась диалоговая площадка «Qaz Talks», посвящённая разъяснению основных положений Послания Президента Республики Казахстан «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Встреча объединила представителей государственных органов, общественных институтов, профсоюзных организаций, этнокультурных объединений, молодёжь и представителей культуры, спорта и средств массовой информации.

В качестве спикеров выступили депутат Курултая Республики Казахстан Екатерина Смышляева, член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Астаны» Төлеген Кунадилов, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Ерлан Сагнаев, председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Илья Скуб, член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель этнокультурного объединения «Бирлик» Рафаил Гаджибалаев.

В ходе встречи спикеры подробно остановились на ключевых положениях Послания, разъяснив задачи по законодательному обеспечению реформ, развитию экономики, совершенствованию социальной политики, укреплению общественного диалога и межэтнического согласия.

Открывая встречу, Екатерина Смышляева остановилась на законодательной составляющей предстоящих преобразований. Она рассказала о значении надёжной правовой основы для реализации стратегических задач государства, совершенствования законодательства и его соответствия современным общественным запросам.

Продолжая тему общественного участия, Төлеген Кунадилов акцентировал внимание на роли гражданского общества в реализации государственных инициатив. В своём выступлении он подробно остановился на трёх направлениях: инфраструктурной модернизации, социальной справедливости и защите трудовых прав.

Особое внимание было уделено инициативе «Халықтық құрылыс». Спикер подчеркнул, что эффективность строительных проектов необходимо оценивать не только по количеству возведённых объектов и освоенных средств, но и по их востребованности населением. В этой связи важную роль играет общественный мониторинг качества строительства, прозрачности финансирования, соблюдения сроков и привлечения отечественных производителей и трудовых ресурсов.

Экономическую составляющую Послания разъяснил вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев. Он остановился на вопросах устойчивого экономического роста, развития предпринимательства, инвестиционной привлекательности и повышения потенциала регионов. Особое внимание было уделено тому, чтобы экономические преобразования способствовали созданию новых рабочих мест, росту доходов населения и улучшению качества жизни граждан.

Отдельное внимание было уделено значению рабочих профессий и социальной защищённости трудящихся. Своим мнением по этому вопросу поделился Максим Макрушин председатель ОО “Локальный профсоюз работников предприятий лесного хозяйства по Костанайской области”, мастер леса:

«Для каждого работника важно, чтобы труд ценился, заработная плата была достойной, а условия труда - безопасными. Поэтому особое значение имеют инициативы, направленные на развитие производства, создание новых рабочих мест и повышение социальной защищённости людей. Важно, чтобы все эти изменения были заметны не только на уровне планов и программ, но и в повседневной жизни каждой семьи».

Социальные приоритеты государственной политики стали центральной темой выступления Ильи Скуба. Он рассказал о совершенствовании системы социальной защиты, повышении эффективности государственной поддержки и обеспечении её адресности. Также были затронуты вопросы защиты социально уязвимых категорий населения, доступности социальных услуг и создания условий для полноценного участия граждан в общественной жизни.

Ещё одной важной темой встречи стало укрепление общественного согласия и межэтнического взаимодействия. Рафаил Гаджибалаев обратил внимание на особую роль этнокультурных объединений в сохранении единства, взаимного уважения и добрососедства между представителями различных этносов.

Завершилась встреча открытой сессией вопросов и ответов. Участники смогли напрямую обратиться к спикерам, получить разъяснения по актуальным вопросам и обсудить практические аспекты реализации обозначенных в Послании задач.

В ходе встречи было отмечено, что реализация приоритетов Послания требует согласованных действий государственных органов, общественных институтов, бизнеса и самих граждан. Особое значение имеет практическое воплощение поставленных задач на региональном уровне, где результаты реформ непосредственно отражаются на качестве жизни населения.

Диалоговая площадка «Qaz Talks» стала площадкой для разъяснения основных положений Послания, открытого общения с экспертами и укрепления взаимодействия между государством и обществом.