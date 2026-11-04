Узункольский район: инвестиционные проекты и развитие инфраструктуры

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в ходе рабочей поездки посетил Узункольский район, где ознакомился с социально-экономическим развитием региона, реализуемыми инвестиционными проектами и работами по модернизации сельской инфраструктуры.

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев в этом году особое внимание уделил развитию малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив и созданию новых рабочих мест. В этом направлении в Узункольском районе реализуется ряд масштабных проектов.

С начала года в районе открыты 3 объекта бизнеса, создано 38 новых рабочих мест. Объем инвестиций превысил 825 млн тенге. До конца года планируется запустить еще 4 проекта.

В частности, в селе Троебратское товарищество «АЛАШ Т» реализует проект по строительству завода по производству кормовой муки мощностью 25 тысяч тонн в год. В проект инвестировано 300 млн тенге, создано 15 новых рабочих мест.

Кроме того, ТОО «JANA DALA JQ» вложило 750 млн тенге в запуск цеха по производству стальных конструкций годовой мощностью 6 тысяч тонн. На предприятии трудоустроено 15 человек. Также компания за 65 млн тенге реконструировала двухэтажное здание, оборудовав в нем гостиницу на 30 мест для своих сотрудников.

Предприниматели активно участвуют и в развитии социальной инфраструктуры района. В селе Троебратское построен центр культуры площадью более 840 квадратных метров, в котором разместились различные творческие и медиастудии. Фонд «Қазақстан халқына» обеспечил центр необходимым современным оборудованием.

Кроме того, в селах Узунколь, Ершовка и Ряжское введены в эксплуатацию три общественных пространства. В благоустройстве двух из них приняли участие местные предприниматели.

В целом в этом году сельхозтоваропроизводители и предприниматели направили более 770 млн тенге внебюджетных средств на строительство и модернизацию социально значимых объектов района. Средства были направлены на развитие систем водоснабжения, благоустройство общественных пространств, обновление объектов культуры и спорта.

По информации акима района Марата Журкабаева, в текущем году бюджет района составил 3,9 млрд тенге. Из них налоговые поступления достигли 1,4 млрд тенге. Укрепление финансовой базы позволяет направлять средства на развитие экономики, улучшение инфраструктуры и поддержку инвестиционных проектов.

«В сельском хозяйстве продолжается работа по диверсификации посевных площадей. В текущем году зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 230,8 тыс. гектаров, площадь масличных культур увеличена до 97,8 тыс. гектаров. В рамках программы льготного лизинга через АО «КазАгроФинанс» приобретена 71 единица сельскохозяйственной техники общей стоимостью 5,4 млрд тенге», – сообщил Марат Журкабаев.

Для развития животноводства планируется реализовать три инвестиционных проекта общей стоимостью 1 млрд 255 млн тенге. В их рамках предусмотрено приобретение 640 голов крупного рогатого скота мясного направления. Кроме того, для укрепления ветеринарной инфраструктуры района построено и введено в эксплуатацию 5 скотомогильников.

В направлении модернизации инфраструктуры продолжается расширение сетей централизованного водоснабжения. В селе Новопокровка за счет средств ТОО «Тойсай» проложено 9 километров водопроводных сетей на сумму 240 млн тенге. В результате к централизованному водоснабжению подключено 104 жилых дома. В селах Сатай и Сокол также реализуются проекты общей стоимостью 45 млн тенге.

На ремонт и содержание автомобильных дорог в этом году выделено 824,5 млн тенге. На семи улицах села Узунколь уложено щебеночное покрытие, на четырех улицах села Ершовка проведен средний ремонт. Продолжаются ремонтные работы на пяти улицах села Троебратское.

Руководство района обратилось с просьбой рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета на 2027 год для ремонта подъездной дороги к селу Ершовка, автомобильной дороги Тайсоган – Убаган, а также дороги до села Новопокровка.

В сфере жилищного строительства и благоустройства в этом году планируется ввести 2 960 квадратных метров жилья. В том числе предусмотрено приобретение 34 квартир для социально уязвимых категорий населения. На сегодняшний день приобретено 24 квартиры, до конца года планируется приобрести еще 10.

В рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» в районе высажено более 2 800 деревьев и саженцев, вывезено свыше 4 тысяч тонн мусора. Благоустроено 14 парков и скверов, ликвидировано 26 несанкционированных свалок. Кроме того, снесено 56 заброшенных зданий, еще 84 объекта законсервированы.

«В селе Узунколь на улице Пушкина построен парк отдыха стоимостью 50 млн тенге. В селе Миролюбовка производственный кооператив «Восход» продолжает строительство парка отдыха. В селе Ершовка на берегу озера Жалгызколь благоустроена зона отдыха. В других населенных пунктах также открываются детские игровые и спортивные площадки, общественные пространства», – отметил глава района.

Продолжается работа и в социальной сфере. В текущем году проведен капитальный и текущий ремонт четырех школ на сумму более 62 млн тенге, еще 24,5 млн тенге направлено на адаптацию трех образовательных учреждений. Материально-техническая база школ пополнилась новыми учебными кабинетами.

В сфере здравоохранения на обновление медицинского оборудования направлено 94,3 млн тенге. В результате количество пациентов, получивших лечение по хирургическому, травматологическому и гинекологическому профилям, увеличилось со 143 человек в 2025 году до 408 человек в текущем году. Кроме того, начата реализация проекта по реконструкции Узункольской районной больницы. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 52,3 млн тенге.

В рамках развития массового спорта в районе функционируют 80 спортивных объектов. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой, составляет 46,5%, или 6 531 человек. В Ершовском сельском округе за счет собственных средств ТОО «Ершовское-2» завершено строительство спортивного зала на сумму более 110 млн тенге.

В сфере культуры в селе Троебратское введен в эксплуатацию современный центр досуга, а в селе Убаган открыта новая библиотека. Всего в районе работают 4 клубных учреждения и 11 библиотек.

Для развития цифровой инфраструктуры в селах Павловка и Отынагаш установлены опоры связи. В селе Узунколь для обеспечения общественной безопасности введены в эксплуатацию 92 камеры видеонаблюдения.

В ходе рабочей поездки глава региона также встретился с жителями района и заслушал информацию о социально-экономическом развитии территории. Особое внимание было уделено вкладу предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей в развитие района. Было отмечено, что социальная ответственность бизнеса способствует решению инфраструктурных вопросов в сельской местности, созданию комфортной среды и расширению возможностей для жителей.

Аким области подчеркнул необходимость качественной и своевременной реализации начатых инвестиционных проектов, дальнейшей диверсификации сельского хозяйства, модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, а также последовательной работы по повышению качества жизни населения.