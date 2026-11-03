Реализация программы «Таза Қазақстан»: результаты проделанной работы

Под председательством акима Костанайской области Кумара Аксакалова состоялось совещание по вопросам реализации республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

На совещании с докладами выступили акимы Федоровского, Узункольского, Сарыкольского, Беимбета Майлина районов и города Лисаковска, а также руководитель управления образования акимата области.

«В течение года мы держали ситуацию на постоянном контроле. Для этого была внедрена дополнительная практика мониторинга и сформирован фотоальбом, в который вошло около 15 тысяч замечаний. По каждому замечанию отслеживается ход исполнения, а результаты, представленные регионами, повторно проверяются с помощью фотографий «после». Таким образом, регионы отчитались об устранении 78% замечаний. Однако по итогам нашей повторной проверки фактически подтверждено только 63%. Во время рабочих поездок в регионы я лично сопоставляю данные фотоальбома с реальной ситуацией на местах», – отметил глава региона.

Отдельно было отмечено участие представителей бизнеса. На сегодняшний день вклад предпринимателей в благоустройство и развитие общественных пространств превысил 2,7 млрд тенге.

Есть конкретные примеры реализованных проектов:

благоустройство парка «Жеңіс саябағы» в Житикаринском районе;

развитие парковой зоны BALALAND в городе Рудном;

благоустройство центрального парка города Лисаковска;

строительство парка отдыха в селе Миролюбовка Узункольского района.

В Карабалыкском районе при поддержке сельхозтоваропроизводителей вывезено свыше 36 тысяч тонн мусора и снесено 52 ветхих дома. В селе Фурманово, относящемся к городу Аркалыку, установлена спортивная площадка.

«Эту практику необходимо продолжать и расширять. Кроме того, ведется работа по использованию предусмотренных законодательством механизмов в сфере благоустройства. С марта текущего года местные исполнительные органы получили возможность самостоятельно принимать меры по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Сегод