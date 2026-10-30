Предотвращение чрезвычайных ситуаций – результат системной работы

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов посетил нашу область с рабочим визитом. В ходе встречи с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым были рассмотрены вопросы реализации мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечения промышленной безопасности и другие актуальные темы.

Глава региона сообщил, что в целях усиления подготовки к паводковому периоду Департаменту по чрезвычайным ситуациям поручено до конца октября посетить все населённые пункты области и провести мониторинг.

Стоит отметить, что с 2023 года на материально-техническое оснащение Департамента по чрезвычайным ситуациям выделено 5 млрд тенге. Для регионов с высоким риском паводков приобретено 50 единиц техники.

«В 2023–2026 годах на обеспечение лесохозяйственных учреждений области техникой и оборудованием выделено 9 млрд тенге. Приобретены 51 пожарный автомобиль, 89 тракторов, 39 комплексов для тушения лесных пожаров, 85 патрульных автомобилей, 42 мотоцикла, а также навесное и прицепное оборудование и средства связи. Уровень материально-технического оснащения лесохозяйственных учреждений составляет 100%. Благодаря системной работе в текущем году площадь лесных пожаров на территории области сократилась на 33,8%, а площадь степных пожаров – на 96,8%», – отметил аким области Кумар Аксакалов.