Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана под названием «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», в котором обозначил основные направления социально-экономического развития страны, внутренней и внешней политики, а также чёткие ориентиры на будущее. Жители нашего региона с большим интересом восприняли Послание Президента.

Президент отметил, что все исторические преобразования в жизни страны происходят на глазах у народа.

Глава государства предложил объявить следующий год Годом всенародного масштабного строительства. Он подчеркнул, что граждане должны быть обеспечены полноценной социальной инфраструктурой, а Казахстан должен превратиться в масштабную строительную площадку. Необходимо начать и активизировать массовое строительство во всех регионах страны. Президент особо отметил, что в Конституции повышение благосостояния народа определено в качестве стратегического приоритета государства. Все эти инициативы реализуются во благо страны, прежде всего ради благополучия подрастающего поколения.

Президент также остановился на ряде важных направлений: создании единой логистической сети, связывающей все регионы Казахстана; интеграции страны в глобальные производственные цепочки за счёт формирования запасов редких и цветных металлов; внедрении технологий искусственного интеллекта в сельское хозяйство; совершенствовании системы привлечения инвесторов и всесторонней поддержки их деятельности; принятии нового Гражданского кодекса; повышении минимальной заработной платы с 85 тысяч до 110 тысяч тенге.

«Касым-Жомарт Кемелевич особо отметил, что в стране одновременно ведётся строительство нескольких аэропортов, в том числе завершены работы по восстановлению аэропорта в Аркалыке. Костанайская область – один из динамично развивающихся регионов страны. Уверен, что задачи, поставленные Президентом, придадут новый импульс развитию не только нашего государства, но и нашей области. Мы продолжим последовательно работать в этом направлении», – отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.