Глава региона наградил журналистов

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов наградил победителей областного конкурса журналистов, организованного в честь Дня Республики.

Журналистское сообщество вносит значительный вклад в укрепление независимости страны, популяризацию национальных ценностей и развитие взаимодействия между обществом и властью.

Особая роль принадлежит представителям средств массовой информации в широком освещении развития Костанайской области, потенциала региона, новых проектов и достижений трудящихся. Качественная и достоверная информация способствует повышению узнаваемости региона и укреплению его инвестиционной привлекательности.

«Выражаю искреннюю благодарность всем журналистам, которые добросовестно служат обществу и доносят до людей их голос!» — отметил глава региона в своём поздравительном выступлении.