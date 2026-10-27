В Костанае открыли многофункциональный стадион

В День Республики, в соответствии с поручением Главы государства, «Триатлон» в парке города Костанай состоялось открытие многофункционального стадиона. В торжественной церемонии принял участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов. На мероприятие специально пришли жители и гости города, а также спортсмены.

Объект площадью 2,9 гектара предназначен для занятий футболом, лёгкой атлетикой и другими видами спорта.

На территории стадиона расположены две трибуны на 500 мест каждая, беговые дорожки длиной 400 метров, а также баскетбольная и волейбольная площадки.

«В Костанае футболом занимаются более 11 тысяч человек. До настоящего времени в городе не было стадиона, предназначенного для тренировок любительских футбольных команд и проведения любительских лиг. Уверен, что новый стадион станет важной спортивной площадкой как для профессиональных спортсменов, так и для горожан, ведущих активный образ жизни», — отметил в своём поздравительном выступлении аким Костанайской области Кумар Аксакалов.