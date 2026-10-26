В Костанае началось строительство Дворца единоборств

Развитие массового спорта и создание доступной спортивной инфраструктуры находятся в центре особого внимания Главы государства.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в День Республики принял участие в церемонии начала строительства Дворца единоборств в областном центре. В мероприятии также приняли участие жители города и спортсмены, состоялась церемония закладки первого кирпича будущего объекта.

С 2023 года в Костанайской области построено более 40 спортивных объектов, в том числе 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, 8 спортивных залов, 6 крытых хоккейных кортов, 2 стадиона, конноспортивный манеж и бассейн.

Теперь началось строительство Дворца единоборств, который станет новым спортивным пространством для спортсменов, молодёжи и всех жителей региона.

В трёхэтажном Дворце единоборств общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров разместятся различные тренировочные залы. Здесь также предусмотрен соревновательный зал для проведения республиканских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд. Кроме того, в комплексе оборудуют специализированный зал для занятий художественной гимнастикой.

Пропускная способность комплекса позволит заниматься спортом более чем 100 спортсменам в одну смену.