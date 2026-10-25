В Костанае установили флагшток, посвящённый государственным символам

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в День Республики принял участие в открытии флагштока, установленного в Костанае в честь государственных символов Казахстана. Торжественное мероприятие посетили жители и гости города.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил: «Суверенитет и Независимость — наше самое дорогое достояние, наши величайшие ценности».

За годы независимости Казахстан укрепил свои государственные границы, обеспечил экономическую модернизацию и укрепил свои позиции в международном сообществе.

В новой Конституции, принятой в этом году, приоритетное значение отведено суверенитету и территориальной целостности страны, правам человека, верховенству закона и единству народа. Главная цель этих преобразований — построение справедливого общества и создание условий для реализации возможностей каждого гражданина.

«Государственный Флаг — символ нашего единства, сплочённости и общей ответственности. Сохранение согласия, уважение к закону, добросовестный труд и привитие национальных ценностей подрастающему поколению — главные гарантии укрепления нашего суверенитета.

Пусть независимый Казахстан процветает!» — сказал в своём поздравительном выступлении глава региона.