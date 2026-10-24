Поздравление акима Костанайской области Кумара Аксакалова с Днём Республики

Уважаемые костанайцы! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с национальным праздником нашей страны – Днём Республики!

25 октября 1990 года был сделан важный шаг, открывший новую страницу в истории нашего государства.

Сегодня День Республики стал главным символом Справедливого Казахстана, основанного на законе, гражданском равенстве, осознанном патриотизме и верховенстве воли народа.

За годы независимости Казахстан прошёл большой исторический путь, преодолел серьёзные испытания, укрепил свой авторитет на международной арене и заложил прочную основу для дальнейшего развития.

Мы должны помнить о достижениях нашей страны и постоянно говорить о них, ведь все они – результат подлинного суверенитета Республики Казахстан.

2026 год имеет особое историческое значение. Наша страна вступила в новый этап конституционного развития и отмечает 35-летие Независимости.

Этот год имеет особое значение и для нашего региона. Костанайской области исполнилось 90 лет. За это время регион прошёл важный путь становления и развития.

Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений были созданы промышленные предприятия, получила развитие сельскохозяйственная отрасль, сформировался экономический и общественный потенциал края.

Среди выдающихся земляков, чьи имена навсегда вписаны в историю Костанайской области и страны, – Герои Социалистического Труда Камшат Доненбаева, Вера Сидорова и Михаил Яровой. Костанайцы с особой гордостью отмечают вклад Героев Труда Казахстана Сайрана Буканова, Бориса Князева и Алмата Турсунова, которые продолжают славные трудовые традиции нашего региона.

Сегодня мы с гордостью продолжаем их путь, внося свой вклад в укрепление и процветание Независимого Казахстана.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность всем, кто неустанно трудится ради развития и процветания области. Уверен, что и в дальнейшем вы будете активно участвовать в реализации созидательных инициатив на пути построения Справедливого Казахстана, где во главе угла стоят Закон и Порядок.

Укрепление государственности и достижение общенациональных целей во многом зависят от устойчивого развития регионов, их экономического потенциала и способности создавать новые возможности для граждан. В этом контексте Костанайская область вносит весомый вклад в развитие страны, укрепление национальной экономики, повышение международного авторитета Казахстана, процветание и благополучие народа.

Сегодня Костанайская область – один из динамично развивающихся регионов страны.

Мы два года подряд перевыполняем поручение Главы государства по обеспечению экономического роста. По итогам 2024 и 2025 годов нам удалось обеспечить рост экономики свыше 8% при плановом показателе не ниже 6%.

На текущий год поставлена задача обеспечить рост не менее 6%.

За годы независимости существенно изменилась структура экономики области. Если в 1991 году доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляла 46,5%, а промышленности – всего 17,4%, то сегодня мы значительно нарастили объёмы промышленного производства. Его доля превышает 33%, тогда как на сельское хозяйство приходится 9,4%.

В промышленности мы постепенно отходим от сырьевой направленности. В настоящее время более 70% промышленного производства приходится на обрабатывающую отрасль. Это свидетельствует о том, что мы не только добываем сырьё, но и развиваем производство готовой продукции.

Сегодня область занимает четвёртое место среди 20 регионов страны по объёмам производства обрабатывающей промышленности. В прошлом году мы находились на пятом месте. Наша задача – войти в тройку лидеров.

В регионе сформировалась новая промышленная отрасль. Костанайская область по праву стала машиностроительной столицей Казахстана.

Мы производим 25% продукции машиностроительной отрасли страны. В дальнейшем эта доля будет увеличиваться. Запланировано строительство ещё нескольких машиностроительных заводов.

Сегодня отрасль объединяет крупные предприятия, выпускающие легковые и грузовые автомобили, тракторы, комбайны, автокомпоненты и комплектующие для легкового и грузового транспорта, а также продукцию для железнодорожной отрасли.

Запуск завода KIA стал значимым событием не только для области, но и для всей страны.

Новые заводы, открывающиеся в нашем регионе, – это современные высокотехнологичные производства, на которых задействовано более 150 роботов.

На машиностроительных предприятиях трудятся около 6 тысяч человек. От 55 до 70% работников составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, в том числе выпускники наших колледжей и университетов. К примеру, средний возраст сотрудников завода KIA составляет немногим более 30 лет.

Отрадно, что растёт интерес молодёжи к техническим профессиям. С 2021 года в колледжах области открыто 25 новых специальностей, в том числе пять машиностроительного профиля.

По поручению Главы государства на базе наших вузов открыты программы двудипломного образования совместно с ведущими университетами мира.

Созданы высшие школы машиностроения, металлургии и горного дела, экономики и строительства, энергетики и информационных систем.

Сегодня в вузах области обучаются более 20,5 тысячи студентов. Среди них 294 иностранных студента и 4 440 молодых людей из других регионов Республики Казахстан.

Подготовка специалистов ведётся в тесном взаимодействии с предприятиями региона с акцентом на дуальное обучение и освоение современных технологий.

Все эти меры позволяют обеспечивать предприятия области квалифицированными кадрами и укреплять кадровый потенциал региона.

Наша ключевая задача – заблаговременно готовить востребованных специалистов, способных работать на современных производствах и стать кадровой основой дальнейшей индустриализации Костанайской области.

Костанайская область по праву считается одним из ведущих аграрных регионов страны. Объёмы производства сельскохозяйственной продукции ежегодно увеличиваются благодаря открытию молочно-товарных ферм, диверсификации посевных площадей и совершенствованию агротехнологий.

В этом году уборочная кампания завершилась с урожайностью 14,9 центнера с гектара. Намолочено свыше 6 миллионов тонн зерна.

По поручению Главы государства второй год подряд на развитие сельского хозяйства выделяются значительные средства. В целом по стране объём финансирования превысил 1 триллион тенге.

В частности, в текущем году нашей области выделено 326 миллиардов тенге против 207 миллиардов тенге в прошлом году. Таким образом, объём финансирования увеличился в 1,6 раза. Это наглядное свидетельство масштабной государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Сохраняя статус житницы страны, мы меняем подходы к развитию сельского хозяйства.

Сегодня важно не только выращивать сельскохозяйственную продукцию, но и создавать современные перерабатывающие производства, выпускать товары с высокой добавленной стоимостью.

Область занимает первое место по производству муки и второе – по выпуску продуктов питания.

Глава государства поставил перед нами задачу в течение трёх лет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%.

Сегодня в регионе перерабатывается 93% молока, 79% мяса, 33% зерна и 31,5% масличных культур.

В области последовательно реализуется переход от производства и экспорта сырья к созданию полного производственного цикла – от поля и фермы до глубокой переработки и выпуска готовой продукции. В числе приоритетов – глубокая переработка мяса, молока и зерна.

Построены современные перерабатывающие заводы и фабрики. Запущена новая кондитерская фабрика «Кондитерская столица». Благодаря её открытию область станет одним из крупных производителей кондитерских изделий в стране.

Продолжается строительство маслоэкстракционного завода. В следующем году планируется запустить крупную фабрику по производству макаронных изделий мощностью 90 тысяч тонн в год.

Следующий стратегический шаг – реализация проектов по глубокой переработке зерна с производством биоэтанола, ориентированного на европейский рынок, и выпуском из него усовершенствованного авиационного топлива SAF.

Реализация этого проекта позволит довести долю переработки зерна до 41%.

В результате область заняла первое место среди 20 регионов страны по экспорту переработанной сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем наша доля в республиканском экспорте будет только расти.

Без развития транспортного сообщения невозможно обеспечить рост экономики страны. Поэтому в области ремонтируются дороги не только в городах, но и в сельской местности.

За последние три года отремонтировано 1 072 улицы в 305 сёлах, а также подъездные дороги к 185 населённым пунктам.

Кроме того, реконструированы тысячи километров автомобильных дорог по основным направлениям, ведущим из области. Это маршруты в Российскую Федерацию, Астану, Северо-Казахстанскую и Актюбинскую области.

По поручению Главы государства реализуется важный проект «Центр – Запад». В его рамках строится новая автомобильная дорога через Аркалык и Торгай с выходом на Транскаспийский маршрут.

Завершается ремонт автомобильной дороги «Жезказган – Петропавловск» на участке от Аркалыка до границы области Улытау. В результате протяжённость маршрута сократится более чем на 500 километров, а транспортные потоки из южных регионов страны будут проходить через Аркалык.

Таким образом, Костанайская область становится важным транспортным узлом, соединяющим север, юг и запад страны.

В этом году обновлены основные железнодорожные вокзалы и модернизирован аэропорт Костаная. По поручению Главы государства восстановлен аэропорт в Аркалыке, который не работал более 30 лет.

Рост экономики региона и реализация инвестиционных проектов способствуют повышению деловой активности. Увеличение инвестиционной привлекательности и приход новых инвесторов позволят наращивать объёмы вложений в экономику области.

Важную роль в развитии экономики региона играет малый и средний бизнес. Его доля в валовом региональном продукте выросла с 5% в 1998 году до 30% сегодня. Объём выпускаемой продукции превышает 3,2 триллиона тенге. В этой сфере заняты 172 тысячи человек, что составляет 38,1% экономически активного населения области.

Существенный импульс развитию предпринимательства придала государственная финансовая поддержка. Благодаря программам «Дорожная карта бизнеса», «Дорожная карта занятости» и региональному проекту «Іскер аймақ» предприниматели получили доступ к субсидированию процентных ставок по кредитам, гарантиям по займам при недостаточности залогового обеспечения, а также грантам на открытие инновационных производств.

Благодаря этому тысячи жителей области смогли открыть собственное дело, уверенно встать на ноги, расширить производство и создать новые рабочие места.

За этими результатами стоят новые предприятия, занятость населения и дополнительные возможности для развития наших городов и сёл.

Всё это укрепляет экономику области, повышает благосостояние жителей и вносит весомый вклад в процветание родного края.

Однако за всеми достижениями прежде всего стоят люди. Именно труд жителей области помогает развивать регион и укреплять экономику Казахстана. Их профессионализм, ответственность и преданность своему делу являются важнейшей основой наших общих успехов.

Главный смысл всех экономических достижений – повышение качества жизни граждан.

Развитие экономики и рост промышленности запускают цепочку позитивных преобразований в наших городах. Появление новых производств и предприятий привлекает новых жителей, что даёт мощный импульс развитию строительной отрасли.

Только за последние пять лет население областного центра увеличилось более чем на 25 тысяч человек.

В последние годы ежегодно вводится в эксплуатацию около 80 многоквартирных жилых домов. Строительство ведётся не только в городах, но и в сельской местности.

Так, с 2023 года в сёлах построено около 261,5 тысячи квадратных метров жилья, или более 1,2 тысячи домов.

С 2023 года в области введено в эксплуатацию более 100 социальных объектов. Среди них 10 школ, 15 детских садов, более 30 медицинских учреждений, около 40 спортивных объектов и восемь учреждений культуры.

Только в этом году продолжается строительство ещё 21 социального объекта.

Новые школы, медицинские и спортивные учреждения строятся и в сельской местности. Практически в каждом районе открыты новые физкультурно-оздоровительные комплексы.

Благодаря открытию новых медицинских объектов, оснащению современным оборудованием и проведению скрининговых обследований продолжительность жизни населения увеличилась с 68 лет в 1992 году до 74,9 года в 2025 году.

За последние три года общий показатель смертности снизился на 38,4%, смертность от заболеваний системы кровообращения – на 29%, а смертность от туберкулёза, травматизма и несчастных случаев – на 31%.

Доля онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, увеличилась на 28%. Это свидетельствует о повышении эффективности скрининговых программ и внимательности медицинских работников к выявлению онкологических заболеваний.

Глава государства отметил высокие результаты Костанайской области в сфере образования.

Так, по итогам международного исследования PISA-2025 наша область значительно превысила республиканские показатели по трём направлениям и вошла в тройку лидеров. По читательской грамотности мы заняли второе место, а по естественно-научной грамотности и цифровому решению задач – третьи места.

Это результат системной работы по повышению качества образования.

За последние три года в области открыто 10 новых школ на 6,8 тысячи ученических мест. Обновляется материально-техническая база учебных заведений, открываются новые предметные кабинеты, STEM-лаборатории и кабинеты робототехники.

Развиваются и центры дополнительного образования для детей. В Костанае с 2023 года работает центр IQostanay SMART. Здесь 2 тысячи школьников осваивают робототехнику, программирование, 3D-моделирование и инженерные направления.

Говоря о развитии спорта, прежде всего следует отметить создание современной спортивной инфраструктуры. Ведь высокий уровень подготовки спортсменов напрямую зависит от качества спортивно-тренировочной базы.

Сегодня у жителей всех городов и районов области стало больше возможностей для занятий спортом.

За последние годы построен и реконструирован 41 спортивный объект, в том числе 19 физкультурно-оздоровительных комплексов и крупнейший в стране крытый аквапарк «Осьминог».

В областном центре завершается строительство многофункционального стадиона и современного Центра настольного тенниса. Они станут новыми площадками для тренировок и проведения соревнований.

В Аркалыке продолжается строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов и крытого хоккейного корта. В областном центре начато возведение современного физкультурно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в Костанае строится зал единоборств, а в Тобыле – многофункциональный Дворец спорта, необходимость которого была отмечена Главой государства. Сегодня в регионе нет комплекса такого масштаба.

Центральным элементом Дворца станет основная арена с трибунами на 3 тысячи зрителей. Это позволит проводить здесь крупные спортивные соревнования, в том числе международного уровня, концерты, форумы и массовые мероприятия. Таким образом, в области будут созданы условия для организации масштабных событий.

Наша главная задача – уверенно идти в ногу со временем, внедрять современные решения во все сферы жизни и создавать условия, при которых каждый житель будет ощущать реальные результаты развития страны.

Важной составляющей преобразований является реализация президентской программы «Таза Қазақстан».

Костанайская область по-прежнему остаётся одним из самых чистых и зелёных регионов страны. Для повышения качества жизни населения и укрепления инвестиционной привлекательности мы последовательно формируем современный облик региона.

Благодаря поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева наш регион становится сердцем отечественного машиностроения, территорией современных производств, высоких технологий и новых индустриальных возможностей.

При этом человеческий капитал является главным конкурентным преимуществом Костанайской области.

Уверен, что благодаря трудолюбию наших земляков, единству народа и совместной работе мы внесём ещё более весомый вклад в развитие Независимого Казахстана.

Дорогие земляки!

День Республики – это праздник единства и созидания, национального духа и добрых дел.

Сегодня благодаря вашей поддержке, сплочённости и взаимному согласию мы добиваемся значительных успехов. Наша страна уверенно движется к светлому будущему и достигает больших результатов на пути построения процветающего Казахстана.

Уверен, что упорный труд, взаимное уважение и искренняя любовь к родной земле будут и впредь вести нас к новым высотам, помогая воплощать в жизнь наши общие цели и стремления.

Пусть наша страна будет сильной и процветающей, независимость – нерушимой, а единство народа – крепким!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, счастья и достатка!

С праздником!