Визит во имя дружбы и согласия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан господин Хань Чуньлинь специально посетил город Аркалык.

Почётный гость встретился с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Посол познакомился с культурой и искусством Тоболо-Тургайского региона, а также принял участие в содержательном мероприятии, посвящённом творческому наследию выдающегося казахского композитора Бахытжана Байкадамова и народного композитора Китая Сянь Синьхая.

Имя Сянь Синьхая тесно связано с Костанайским регионом. Он внёс вклад в становление областной филармонии, а также создал симфоническое произведение, посвящённое подвигу народного героя Амангельды Иманова.

«Искусство — это общее наследие, сближающее народы. Творчество великих личностей укрепляет дружбу между Казахстаном и Китаем и способствует развитию культурно-гуманитарных связей. Уверен, что дружба и стратегическое партнёрство между двумя государствами будут и впредь укрепляться, а наши культурные связи — пополняться новыми достижениями», — отметил глава региона Кумар Аксакалов.