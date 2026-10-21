В Костанае расширят территорию индустриальной зоны

Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов на заседании акимата региона, посвящённом итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2026 года и задачам до конца года. В 2026 году принято решение расширить территорию индустриальной зоны Костаная с 400 до 587 гектаров.

Глава государства поставил задачу обеспечить ежегодный рост экономики страны на уровне 6%. В нашей области этот показатель на протяжении двух лет превышает установленный уровень. В 2024 году рост превысил 8%, а в 2025 году достиг 9%. В текущем году наша задача — обеспечить рост не менее чем на 6%. В прошлом году рост экономики составил 9%.

Основным драйвером экономики является обрабатывающая промышленность. Её доля в промышленности области составляет 73%. Рост обрабатывающей промышленности напрямую связан с созданием благоприятных условий для запуска новых производств и расширения производственных мощностей действующих предприятий.

«Одним из таких важных инструментов является индустриальная зона города Костаная. В 2026 году принято решение расширить её территорию с 400 до 587 гектаров. Это позволит привлечь новые инвестиционные проекты и обеспечить дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности», — отметил глава региона.

На заседании также подробно обсуждались вопросы сельского хозяйства, которое является второй ключевой отраслью экономики. В текущем году рост в сельском хозяйстве составил 11,4%.

В течение последних двух лет по поручению Президента страны на развитие агропромышленного комплекса выделяются значительные средства. Так, в 2025 году было направлено 207 млрд тенге, а в 2026 году эта сумма достигла 326 млрд тенге. Это позволило своевременно приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование, запасные части, удобрения и семена, а также качественно подготовиться к весенне-полевым работам.

В настоящее время в области реализуются проекты по строительству 16 товарных молочных ферм. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, ещё на пяти объектах ведётся строительство. До конца года планируется приступить к строительству ещё трёх ферм.

Из 16 ферм пять расположены в Алтынсаринском районе, по три — в Мендыкаринском и Фёдоровском районах, две — в Костанайском районе и по одной — в Карабалыкском, Аулиекольском и районе Беимбета Майлина.

«В этом году утверждён Комплексный план развития животноводства. Он предусматривает льготное кредитование в рамках программ «Игілік», «Береке» и «Жайлау» для приобретения импортного племенного скота и строительства новых ферм, в том числе для развития отгонного животноводства. На эти цели для области предусмотрено 35 млрд тенге. При недостаточности залогового обеспечения через фонд „Даму“ предусмотрена возможность предоставления гарантии в размере до 85% от суммы кредита», — сообщил аким области.

Кроме того, в рамках программы «Жайлау» отменена необходимость прохождения государственной экспертизы, предусмотрена возможность проведения частной экспертизы.

На сегодняшний день в социально-предпринимательскую корпорацию «Тобол» поступило восемь заявок от сельхозтоваропроизводителей. Однако этого недостаточно. Десять сельскохозяйственных формирований заключили договоры на приобретение 5 150 голов крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Для приобретения 2 540 голов скота представители хозяйств отправятся в Австралию. При этом представители Джангельдинского района пока не приняли участия ни в одной из указанных программ.

Участники заседания также рассмотрели вопросы жилищного строительства. По словам акима области, в настоящее время ведётся строительство 80 многоквартирных жилых домов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 520 тысяч квадратных метров жилья.

«В настоящее время ведётся строительство 21 социального объекта. Среди крупнейших проектов — теннисный центр и многофункциональный стадион в Костанае, физкультурно-оздоровительный комплекс для граждан с инвалидностью, дворец спорта в микрорайоне „Астана“, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый хоккейный корт в Аркалыке.

За последние три года в области предоставлено 1 700 социальных квартир. В текущем году планируется предоставить ещё 1 336 квартир. В прошлом году было предоставлено 540 квартир», — сообщил Кумар Аксакалов.

Глава региона подчеркнул, что перед областью стоит задача обеспечить качественный экономический рост. Для достижения всех запланированных показателей необходимы слаженная работа, максимальная вовлечённость руководителей управлений, акимов городов и районов, а также их персональная ответственность за результаты.