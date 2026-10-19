Глава региона поблагодарил депутатов

Глава региона Кумар Аксакалов выразил признательность депутатам Костанайского областного маслихата VIII созыва за вклад в развитие региона и плодотворную работу.

Сегодня Костанайская область стала одним из ведущих индустриальных центров страны. Доля реального сектора в экономике за последние 10 лет выросла с 39% до 51%. Задача, поставленная Главой государства по обеспечению экономического роста не ниже 6,0%, была перевыполнена: в 2024 году рост составил 8,3%, в 2025 году – 9,0%.

За последние три года экономика региона выросла в 1,5 раза – с 4,2 до 6,1 трлн тенге, а объём инвестиций увеличился в 1,6 раза – с 492,1 до 802 млрд тенге.

Бюджет области по сравнению с 2022 годом вырос в 1,7 раза и достиг 741,9 млрд тенге. Налоговые поступления планируется увеличить в 1,8 раза – со 155,6 до 282,2 млрд тенге.

На долю Костанайской области приходится почти треть экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции и 25% машиностроительного производства страны.

«Эти результаты – итог совместной работы. Благодарю депутатов Костанайского областного маслихата VIII созыва за конструктивное взаимодействие и желаю успехов и новых достижений в дальнейшей работе!» – отметил глава региона.