В преддверии празднования Дня Республики в Костанайской области пройдут республиканские акции «Republic Day»

и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся

до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Костанайской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба

акимата Костанайской области

Республиканская акция «Republic Day»

1

Костанайская область

ТРЦ

"Kostanay PLAZA"

г. Костанай, пр. Назарбаева 193

2

Костанайская область

ТРЦ

"Mart"

г. Костанай, пр. Аль-Фараби 48

3

Костанайская область

ТЦ

"Апельсин"

г. Костанай, трасса Екатеринбург-Алматы 550 км.

4

Костанайская область

ТЦ

"ЦУМ"

г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 65

5

Костанайская область

ТД

"Казахско-французскийский центр"

г. Костанай, ул. Гоголя, 85а

6

Костанайская область

ТЦ

"Емшан"

г. Костанай, пр. Абая 34а

7

Костанайская область

ТЦ

"ЦУМ"

г. Рудный, ул. Ленина, 60

Республиканская акция «Bereke Fest»

1

Костанайская область

ТС

"Астыкжан"

г. Костанай, пр. Абая 1Б

2

Костанайская область

ТС

"Астыкжан"

г. Костанай, ул. Урожайная 22

3

Костанайская область

ТС

"Астыкжан"

г. Костанай, пр. Назарбаева 193

4

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, ул. Бородина 107

5

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, ул. Карбышева 85

6

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, трасса Екатеринбург-Алматы 550 километр здание 6

7

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, мкр. Юбилейный 21

8

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, ул. Герасимова 2Б

9

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, ул. Каирбекова 379

10

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, ул. Промышленная 53

11

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

село Заречное, ул. Юбилейная, 2а

12

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Костанай, ул. Курганская 2а

13

Костанайская область

ТС

"Солнечный"

г. Аркалык, ул. Байтурсынова, 15

14

Костанайская область

ТС

"Small"

г. Костанай, ул. Тауелсыздык 135

15

Костанайская область

ТС

"Small"

г. Костанай, пр. Аль-Фараби 48

16

Костанайская область

ТС

"Small"

г. Костанай, пр. Абая 68а

17

Костанайская область

ТС

"Корзинка"

г. Костанай, ул. Алтынсарина 32

18

Костанайская область

ТС

"Mister Apelsin"

г. Костанай, ул. Гоголя 61

19

Костанайская область

ТС

"Zetro"

г. Костанай, ул. Маяковского 105/1