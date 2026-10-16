Глава региона встретился с инвесторами

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов провёл встречу с представителями южнокорейских компаний KK Solutions, Sinchang и Entech IAE. Инвесторы представили проект, основанный на технологии газификации угля, направленный на укрепление сотрудничества и реализацию новых инвестиционных инициатив.

В рамках проекта планируется наладить производство карбамида мощностью 57 тыс. тонн в год. Объём инвестиций составит 180 млн долларов США.

В ходе встречи стороны обсудили технические параметры проекта, сроки реализации, источники финансирования и вопросы обеспечения необходимой инфраструктурой. Эти аспекты предстоит детально проработать для дальнейшего продвижения инициативы.

Костанайская область обладает значительным экономическим, промышленным, логистическим и рыночным потенциалом, создающим благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

В 2025 году в Костанае был открыт автомобильный завод Kia мощностью 70 тыс. автомобилей в год, создано 1,5 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, реализуется инвестиционный проект компании Seoyeon E-hwa по производству автомобильных компонентов, в рамках которого планируется создать более 170 рабочих мест.

«Мы готовы оказывать необходимую поддержку инвестиционным проектам, направленным на развитие экономики региона, внедрение современных технологий и создание новых рабочих мест», — подчеркнул глава области.