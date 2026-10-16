В микрорайоне «Астана» строится крупнейший в регионе Дворец спорта

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов проверил ход строительства крупнейшего в регионе Дворца спорта, возводимого в микрорайоне «Астана». Общая площадь объекта составит 20,4 тыс. квадратных метров.

Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры.

За последние 3,5 года в Костанайской области построено более 30 спортивных объектов.

В настоящее время в Костанае ведётся строительство центра настольного тенниса, многофункционального стадиона, физкультурно-оздоровительного комплекса для людей с инвалидностью и Дворца единоборств. В Аркалыке возводятся крытый хоккейный корт и многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Новый Дворец спорта станет центром притяжения для спортсменов, молодёжи и жителей области.

В комплексе предусмотрены главная арена с трибунами на 3 тысячи зрителей, залы для занятий боксом и борьбой, гимнастический и тренажёрный залы, а также скалодром.